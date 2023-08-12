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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

20-летняя девушка бесследно пропала в Екатеринбурге

Однофамилица Ельцина пропала в Екатеринбурге

12 августа 2023, 11:15
Фото: 1MI

20-летняя девушка бесследно пропала в Екатеринбурге

20-летняя Диана Ельцина пропала в Екатеринбурге. С 11 августа о ее местонахождении ничего неизвестно. Девушке требуется медицинская помощь.

В день пропажи на Диане были надеты бело-розовая сорочка в красный цветочек, кофта и розовые сланцы. При себе у пропавшей бордовый рюкзак. Рост девушки составляет 166 сантиметров. У Дианы волосы светло-русого цвета, а также зеленые глаза.

Напомним, 11 августа в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом пропал восьмилетний мальчик. Он ушел из дома и больше о нем ничего не было известно. Однако спустя некоторое время ребенка нашли.

Восьмилетний мальчик пропал в селе под Нижним Тагилом
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#Ирина Кирилова#Дети#Пропавшие#Происшествия#Нижний Тагил
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