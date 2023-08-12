Однофамилица Ельцина пропала в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В день пропажи на Диане были надеты бело-розовая сорочка в красный цветочек, кофта и розовые сланцы. При себе у пропавшей бордовый рюкзак. Рост девушки составляет 166 сантиметров. У Дианы волосы светло-русого цвета, а также зеленые глаза.
Напомним, 11 августа в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом пропал восьмилетний мальчик. Он ушел из дома и больше о нем ничего не было известно. Однако спустя некоторое время ребенка нашли.