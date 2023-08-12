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Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Охранник в Екатеринбурге украл из сейфа автосалона 7 млн

Охранник в Екатеринбурге украл из сейфа автосалона 7 млн и отправился в загул

12 августа 2023, 09:24
Фото: 1MI

Охранник в Екатеринбурге украл из сейфа автосалона 7 млн

Охранник автосалона похитил почти 7 миллионов рублей из сейфа компании, в которой сам же и работал. Случился инцидент в Екатеринбурге.

По его словам, он хотел взять всего пару десятков тысяч. Однако, когда увидел пачки с купюрами, то не удержался и забрал все.

После совершения преступления мужчина отправился в рестораны и сауны. Его смогли остановить полицейские. Найден был подозреваемый на одной из баз отдыха в Верхней Сысерти.

В результате мужчине грозит тюремный срок. Уголовное дело уже возбуждено по статье за кражу в особо крупном размере.

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