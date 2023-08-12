Охранник в Екатеринбурге украл из сейфа автосалона 7 млн и отправился в загул

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
По его словам, он хотел взять всего пару десятков тысяч. Однако, когда увидел пачки с купюрами, то не удержался и забрал все.
После совершения преступления мужчина отправился в рестораны и сауны. Его смогли остановить полицейские. Найден был подозреваемый на одной из баз отдыха в Верхней Сысерти.
В результате мужчине грозит тюремный срок. Уголовное дело уже возбуждено по статье за кражу в особо крупном размере.