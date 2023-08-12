Пожарные приехали к ФОК Президентский в Нижнем Тагиле и дали посидеть за рулем

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
На выставку привезли несколько единиц специальной техники. Так, например, пожарный коленчатый подъемник на базе Mercedes, высота подъема которого составляет 54 метра, является единственным экземпляром в Нижнетагильском пожароспасательном гарнизоне.
Еще одна машина не менее уникальна. АТП — автомобиль пенного тушения. Также как и подъемник, эта машина единственная на всю пожарную охрану Нижнего Тагила. Эта единица техники предназначена для тушения нефтебаз, бензовозов и других сжиженных газов.
Получается пена, создает пленку, происходит изоляция, и уже не допускается горения. Сегодня, кстати, вызов был. Эта машина выезжала, но был ложный. Слава Богу, — рассказал TagilCity.ru Георгий Зорин, инженер пожарной охраны.
Помимо демонстрации техники, всем присутствующим дали в руки «рукав» и возможность пострелять водой из пожарного ствола по мишени из мяча, который был закреплен на специальной стойке.
На мероприятии пожарные рассказали о важности пожарной охраны, провели профилактическую беседу. Также обучили всех присутствующих оказанию первой помощи и первичным действиям в случае возникновения пожара.