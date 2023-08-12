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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Спецтехника пожарной охраны

Пожарные приехали к ФОК Президентский в Нижнем Тагиле и дали посидеть за рулем

12 августа 2023, 11:32
Фото: tagilcity.ru
Спецтехника пожарной охраны

Выставка пожарной техники прошла 12 августа у ФОК Президентский в Нижнем Тагиле

Выставка пожарной техники прошла 12 августа на парковке ФОК Президентский в Нижнем Тагиле. Личный состав бригады №9 дал всем желающим возможность почувствовать себя настоящими пожарными. Дети и взрослые смогли посидеть в кабине спецтехники и пострелять из пожарного ствола.

На выставку привезли несколько единиц специальной техники. Так, например, пожарный коленчатый подъемник на базе Mercedes, высота подъема которого составляет 54 метра, является единственным экземпляром в Нижнетагильском пожароспасательном гарнизоне.

Еще одна машина не менее уникальна. АТП — автомобиль пенного тушения. Также как и подъемник, эта машина единственная на всю пожарную охрану Нижнего Тагила. Эта единица техники предназначена для тушения нефтебаз, бензовозов и других сжиженных газов.

Получается пена, создает пленку, происходит изоляция, и уже не допускается горения. Сегодня, кстати, вызов был. Эта машина выезжала, но был ложный. Слава Богу, — рассказал TagilCity.ru Георгий Зорин, инженер пожарной охраны.

Помимо демонстрации техники, всем присутствующим дали в руки «рукав» и возможность пострелять водой из пожарного ствола по мишени из мяча, который был закреплен на специальной стойке.

На мероприятии пожарные рассказали о важности пожарной охраны, провели профилактическую беседу. Также обучили всех присутствующих оказанию первой помощи и первичным действиям в случае возникновения пожара.

Спецтехника пожарной охраны Спецтехника пожарной охраны
Пожарный коленчатый подъемникПожарный коленчатый подъемник
Спецтехника пожарной охраны Спецтехника пожарной охраны
Пожарный ствол Пожарный ствол
Спецтехника пожарной охраны
Фото: tagilcity.ru
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