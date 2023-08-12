Пожарные приехали к ФОК Президентский в Нижнем Тагиле и дали посидеть за рулем

Еще одна машина не менее уникальна. АТП — автомобиль пенного тушения. Также как и подъемник, эта машина единственная на всю пожарную охрану Нижнего Тагила. Эта единица техники предназначена для тушения нефтебаз, бензовозов и других сжиженных газов.