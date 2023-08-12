Пожилой водитель умер из-за остановки сердца посреди ЕКАД рядом с Березовским

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Автомобиль отечественного производства встал посреди дороги и не продолжил движение даже спустя продолжительный промежуток времени. Другие автомобилисты его объезжали. Когда очевидцы заглянули в кабину, они увидели, что мужчина мертв, его ремень безопасности затянут.
Выяснилось, что погибшим был 55-летний водитель, больной раком поджелудочной железы. У покойного была инвалидность I группы. Родственница пенсионера рассказала Е1, что остановка сердца случилась, вероятно, из-за того, что орган не справился с химиотерапией.