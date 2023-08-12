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Пожилой водитель умер из-за остановки сердца посреди ЕКАД рядом с Березовским

Пожилой водитель умер из-за остановки сердца посреди ЕКАД рядом с Березовским

12 августа 2023, 12:01
Фото: 1MI
У водителя «Газели» остановилось сердце посреди дороги. Пожилого мужчину заметили в кабине автомобиля, стоящего на ЕКАД. Смерть автовладельца зафиксировали 11 августа в дневное время суток рядом с Березовским.

Автомобиль отечественного производства встал посреди дороги и не продолжил движение даже спустя продолжительный промежуток времени. Другие автомобилисты его объезжали. Когда очевидцы заглянули в кабину, они увидели, что мужчина мертв, его ремень безопасности затянут.

Выяснилось, что погибшим был 55-летний водитель, больной раком поджелудочной железы. У покойного была инвалидность I группы. Родственница пенсионера рассказала Е1, что остановка сердца случилась, вероятно, из-за того, что орган не справился с химиотерапией.

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#Анна Варнакина#18+#Смерть#Рак#Сердце#Происшествия#Свердловская область
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