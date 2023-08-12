Пожилой водитель умер из-за остановки сердца посреди ЕКАД рядом с Березовским

Автомобиль отечественного производства встал посреди дороги и не продолжил движение даже спустя продолжительный промежуток времени. Другие автомобилисты его объезжали. Когда очевидцы заглянули в кабину, они увидели, что мужчина мертв, его ремень безопасности затянут.