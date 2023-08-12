Posted Сегодня, 20:20
Published Сегодня, 20:20
Modified Сегодня, 20:22
Updated Сегодня, 20:22
Празднование Дня города в Нижнем Тагиле завершилось ярким салютом. Он длился 10 минут. Тагильчане кричали «Ура!» и аплодировали, глядя на многочисленные огни, которые взмывали в небо над акваторией Нижнетагильского пруда. Кстати, наша редакция успела увидеть перед салютом падающую звезду.
С праздником всех, дорогие тагильчане. На этом наш прямой эфир с празднования Дня города-2023 окончен. Спасибо, что читаете!