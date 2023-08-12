Празднование Дня города в Нижнем Тагиле завершилось ярким салютом. Он длился 10 минут. Тагильчане кричали «Ура!» и аплодировали, глядя на многочисленные огни, которые взмывали в небо над акваторией Нижнетагильского пруда. Кстати, наша редакция успела увидеть перед салютом падающую звезду.