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Published Сегодня, 20:20

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Updated Сегодня, 20:22

Празднование Дня города в Нижнем Тагиле завершилось ярким салютом

12 августа 2023, 20:20

Празднование Дня города в Нижнем Тагиле завершилось ярким салютом. Он длился 10 минут. Тагильчане кричали «Ура!» и аплодировали, глядя на многочисленные огни, которые взмывали в небо над акваторией Нижнетагильского пруда. Кстати, наша редакция успела увидеть перед салютом падающую звезду.

С праздником всех, дорогие тагильчане. На этом наш прямой эфир с празднования Дня города-2023 окончен. Спасибо, что читаете!

Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем ТагилеСалют в День города в Нижнем Тагиле
Салют в День города в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
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