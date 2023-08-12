Синоптик предсказал похолодание в выходные в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В западной части региона температура атмосферного воздуха опустится до 2 градусов Цельсия в ночь с 12 на 13 августа, с субботы на воскресенье. Такие же показатели покажут термометры в низинах в Свердловской области, сообщил Пулин в собственном telegram-канале.
По заверениям синоптика, в дневное время суток в субботу температура воздуха установится в районе 24 и 26 градусов. В областной столице температурные показатели опустятся до 20-22 градусов. Осадков не ожидается на протяжении всего дня.