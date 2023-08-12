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Синоптик предсказал похолодание в выходные в Свердловской области

Синоптик предсказал похолодание в выходные в Свердловской области

12 августа 2023, 05:46
Фото: 1MI
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в выходные дни в Свердловской области установится холодная погода. Низкие температуры воздуха (до двух градусов выше нуля) ожидаются в некоторых муниципалитетах 12 и 13 августа.

В западной части региона температура атмосферного воздуха опустится до 2 градусов Цельсия в ночь с 12 на 13 августа, с субботы на воскресенье. Такие же показатели покажут термометры в низинах в Свердловской области, сообщил Пулин в собственном telegram-канале.

По заверениям синоптика, в дневное время суток в субботу температура воздуха установится в районе 24 и 26 градусов. В областной столице температурные показатели опустятся до 20-22 градусов. Осадков не ожидается на протяжении всего дня.

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается похолодание до +3 градусов
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