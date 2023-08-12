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СК закрыл дело замерзшего после вечеринки 14-летнего подростка из Екатеринбурга

СК закрыл дело замерзшего после вечеринки 14-летнего подростка из Екатеринбурга

12 августа 2023, 12:42
Фото: 1MI
Дело об убийстве, возбужденное после смерти 14-летнего мальчика из Екатеринбурга, закрыто в региональном СК. Подросток замерз в канаве за ангаром на Базовом переулке, куда он попал после вечеринки с друзьями.

В декабре 2022 года Следком возбудил дело по статье 105 Уголовного Кодекса. Сегодня разработка прекращена, сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник. Пресс-служба СК Свердловской области отказалась давать комментарии.

Напомним, что молодой екатеринбуржец был с друзьями на вечеринке — пришел к знакомой одного из лучших друзей. После похода в гости подросток не вернулся домой, в результате чего родственники погибшего обратились к правоохранителям с заявлением. Ребенка нашли в канаве. Эксперты назвали причину смерти — переохлаждение.

Пропавший 14-летний мальчик найден мертвым в Екатеринбурге
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