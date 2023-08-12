СК закрыл дело замерзшего после вечеринки 14-летнего подростка из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В декабре 2022 года Следком возбудил дело по статье 105 Уголовного Кодекса. Сегодня разработка прекращена, сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник. Пресс-служба СК Свердловской области отказалась давать комментарии.
Напомним, что молодой екатеринбуржец был с друзьями на вечеринке — пришел к знакомой одного из лучших друзей. После похода в гости подросток не вернулся домой, в результате чего родственники погибшего обратились к правоохранителям с заявлением. Ребенка нашли в канаве. Эксперты назвали причину смерти — переохлаждение.