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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Смог накроет семь городов Свердловской области

12 августа 2023, 15:12
С 12 по 13 августа в семи городах Свердловской области объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении. От этом сообщает Уральское УГМС.

По данным синоптиков неблагоприятные условия для рассеивания примесей ожидаются в Серове, Североуральске, Краснотурьинске, Ивделе, Карпинске, Волчанске, а также в Пелыме.

Также ранее стало известно, что в выходные в Свердловской области будет холодная погода. В ночь на воскресенье температура снизится до +2…+4 градусов.

Напомним, в Нижнем Тагиле утром 12 августа отмечалась дымка над городским небом от предприятий. Тагильчане пожаловались на выбросы.

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#Ирина Кирилова#Смог#Дым#Выбросы#Экология#Нижний Тагил
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