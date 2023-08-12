Смог накроет семь городов Свердловской области

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
По данным синоптиков неблагоприятные условия для рассеивания примесей ожидаются в Серове, Североуральске, Краснотурьинске, Ивделе, Карпинске, Волчанске, а также в Пелыме.
Также ранее стало известно, что в выходные в Свердловской области будет холодная погода. В ночь на воскресенье температура снизится до +2…+4 градусов.
Напомним, в Нижнем Тагиле утром 12 августа отмечалась дымка над городским небом от предприятий. Тагильчане пожаловались на выбросы.