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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Ежегодный турнир по игре в шахматы прошел 12 августа в ФОК Президентский в Тагиле

Триста шахматистов и еще один: в ФОК Президентский в Нижнем Тагиле прошел турнир

12 августа 2023, 14:04
Фото: tagilcity.ru

Ежегодный турнир по игре в шахматы прошел 12 августа в ФОК Президентский в Тагиле

Сеанс одновременной игры в шахматы, посвященный Дню города, провели 12 августа в ФОК Президентский в Нижнем Тагиле. Более 300 участников всех возрастов соревновались в мастерстве владением пешками. Турнир проводится ежегодно с 2007 года уже в 17 раз.

В 2023 году число участников сеанса одновременной игры соответствует возрасту Нижнего Тагила. 301 шахматист. Для турнира был накрыт отдельный зал в ФОК Президентский. Первый сеанс проходил в 2007 году в Металлург Форуме.

По словам организаторов, это мероприятие — всегда праздник. Участники и зрители приезжают со всей страны и уходят с турнира с памятными подарками.

Сеанс одновременной игры — это турнир, на котором один шахматист. В этом случае сеансер играет одновременно с большим количеством противников. У каждого соперника своя доска. Как правило, сеансер — это всегда титулованный шахматист, и играет он против любителей.

В каждом секторе порядка 15 человек. В центре белыми играет сеансер. Это сильные шахматисты Нижнего Тагила. В нынешнем сеансе играло два международных мастера спорта, кандидаты в мастера спорта. Самый низкий — второй разряд. Кстати, самому юному участнику нет и 5 лет, — делится с TagilCity.ru Елена Гудина, старший инструктор методист МБУДО шахматно-шашечный цент имени Зудова.
17 шахматный турнир по одновременной игре 17 шахматный турнир по одновременной игре
17 шахматный турнир по одновременной игре 17 шахматный турнир по одновременной игре
17 шахматный турнир по одновременной игре 17 шахматный турнир по одновременной игре
17 шахматный турнир по одновременной игре 17 шахматный турнир по одновременной игре
17 шахматный турнир по одновременной игре 17 шахматный турнир по одновременной игре
17 шахматный турнир по одновременной игре
Фото: tagilcity.ru
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