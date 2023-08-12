Триста шахматистов и еще один: в ФОК Президентский в Нижнем Тагиле прошел турнир

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В 2023 году число участников сеанса одновременной игры соответствует возрасту Нижнего Тагила. 301 шахматист. Для турнира был накрыт отдельный зал в ФОК Президентский. Первый сеанс проходил в 2007 году в Металлург Форуме.
По словам организаторов, это мероприятие — всегда праздник. Участники и зрители приезжают со всей страны и уходят с турнира с памятными подарками.
Сеанс одновременной игры — это турнир, на котором один шахматист. В этом случае сеансер играет одновременно с большим количеством противников. У каждого соперника своя доска. Как правило, сеансер — это всегда титулованный шахматист, и играет он против любителей.
В каждом секторе порядка 15 человек. В центре белыми играет сеансер. Это сильные шахматисты Нижнего Тагила. В нынешнем сеансе играло два международных мастера спорта, кандидаты в мастера спорта. Самый низкий — второй разряд. Кстати, самому юному участнику нет и 5 лет, — делится с TagilCity.ru Елена Гудина, старший инструктор методист МБУДО шахматно-шашечный цент имени Зудова.