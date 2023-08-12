tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Цементовоз загорелся на Серовском тракте под Нижним Тагилом

Цементовоз загорелся на Серовском тракте под Нижним Тагилом

12 августа 2023, 08:38
Фото: Е1
Горящий цементовоз заметили на Серовском тракте под Нижним Тагилом сегодня, 12 августа. Автомобилисты объезжают участок трассы.

Очевидцы случившегося рассказывают, что вблизи тлеющего тяжеловоза слышны взрывы. Люди предполагают, что взрываются колеса. О том, был ли водитель в кабине на момент пожара, свердловчане не знают. Им также неизвестно, из-за чего произошло воспламенение.

Со слов свидетелей происшествия, пожар охватил кабину грузовика. Автомобилисты решили искать другие пути следования: они поехали через Нижний Тагил, так как Свердловский тракт оказался заблокирован.

Региональное МЧС сообщает, что пожар произошел на площади в 30 квадратных метров. Его тушили 4 пожарных автомобиля и 14 огнеборцев, сообщает Е1.

«Коза сгорела заживо»: дом сгорел дотла в поселке под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Склад для хранения зерна сгорел в селе под Нижним ТагиломВ Нижнем Тагиле на Вые сгорел автомобильДве собаки и три дома сгорели в пожаре в Богдановиче
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Пожар#Серовский тракт#Грузовик#Происшествия
Подпишитесь
Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
Вчера, 03:36
Топ-менеджер главного завода-загрязнителя Новоженов стал почетным гражданином Тагила
Вчера, 11:15
«Ремонтировали в этом году»: в Нижнем Тагиле затопили общество инвалидов на Вагонке
Вчера, 11:43
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
9 августа, 08:24
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
10 августа, 08:43
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
9 августа, 12:01