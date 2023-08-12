Цементовоз загорелся на Серовском тракте под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Очевидцы случившегося рассказывают, что вблизи тлеющего тяжеловоза слышны взрывы. Люди предполагают, что взрываются колеса. О том, был ли водитель в кабине на момент пожара, свердловчане не знают. Им также неизвестно, из-за чего произошло воспламенение.
Со слов свидетелей происшествия, пожар охватил кабину грузовика. Автомобилисты решили искать другие пути следования: они поехали через Нижний Тагил, так как Свердловский тракт оказался заблокирован.
Региональное МЧС сообщает, что пожар произошел на площади в 30 квадратных метров. Его тушили 4 пожарных автомобиля и 14 огнеборцев, сообщает Е1.