Цементовоз загорелся на Серовском тракте под Нижним Тагилом

Очевидцы случившегося рассказывают, что вблизи тлеющего тяжеловоза слышны взрывы. Люди предполагают, что взрываются колеса. О том, был ли водитель в кабине на момент пожара, свердловчане не знают. Им также неизвестно, из-за чего произошло воспламенение.