Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В сквере у Центрального фонтана проходит детский праздник — «Киндерград».
На каждом уровне ступеней, ведущих к фонтану расположены развлекательные площадки, или как их назвали организаторы — «праздники». Всего их 16 — праздник швейных фей, карамельки, занимательных игр, весёлых карандашей, тельняшки, теней и многие другие.
Киндерград будет работать до 16:00. Успевайте прийти сюда со своими чадами. Сотрудники Центральной городской библиотеки очень старались. Кажется, здесь сотни интерактивов, игр, занятий для детей всех возрастов. Но предупреждаем, народу очень много!