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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

В сквере у Центрального фонтана проходит детский праздник — «Киндерград»

12 августа 2023, 08:43

В сквере у Центрального фонтана проходит детский праздник — «Киндерград».

На каждом уровне ступеней, ведущих к фонтану расположены развлекательные площадки, или как их назвали организаторы — «праздники». Всего их 16 — праздник швейных фей, карамельки, занимательных игр, весёлых карандашей, тельняшки, теней и многие другие.

Киндерград будет работать до 16:00. Успевайте прийти сюда со своими чадами. Сотрудники Центральной городской библиотеки очень старались. Кажется, здесь сотни интерактивов, игр, занятий для детей всех возрастов. Но предупреждаем, народу очень много!

Киндерград в Нижнем ТагилеКиндерград в Нижнем Тагиле
#День города в Нижнем Тагиле 2023#Юлия Степанова#Дети#Свободное время
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