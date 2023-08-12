В сквере у Центрального фонтана проходит детский праздник — «Киндерград»

Киндерград будет работать до 16:00. Успевайте прийти сюда со своими чадами. Сотрудники Центральной городской библиотеки очень старались. Кажется, здесь сотни интерактивов, игр, занятий для детей всех возрастов. Но предупреждаем, народу очень много!