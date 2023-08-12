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Под Алапаевском два человека погибли в перевернувшемся Lexus

«Водитель вылетел через стекло»: на Урале двое погибли, перевернувшись на Lexus

12 августа 2023, 10:51
Фото: 1MI

Под Алапаевском два человека погибли в перевернувшемся Lexus

Двое мужчин погибли, перевернувшись на Lexus. Инцидент произошел в селе Санкино, расположенном в Алапаевском районе. Автомобиль вылетел в кювет и дважды перевернулся. 63-летний водитель и 69-летний пассажир скончались на месте.

Водитель является жителем ХМАО. Во время опрокидывания он вылетел через разбившееся стекло. Причиной стало то, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажира автомобиля зажало в машине конструкцией, сообщили в ГИБДД по Свердловской области. Был ли водитель трезвым покажет экспертиза.

Стаж вождения погибшего составляет 27 лет. За последние два года он привлекался к ответственности один раз.

В ГИБДД рекомендовали водителям быть внимательнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

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