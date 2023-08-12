«Водитель вылетел через стекло»: на Урале двое погибли, перевернувшись на Lexus

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Водитель является жителем ХМАО. Во время опрокидывания он вылетел через разбившееся стекло. Причиной стало то, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажира автомобиля зажало в машине конструкцией, сообщили в ГИБДД по Свердловской области. Был ли водитель трезвым покажет экспертиза.
Стаж вождения погибшего составляет 27 лет. За последние два года он привлекался к ответственности один раз.
В ГИБДД рекомендовали водителям быть внимательнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения.