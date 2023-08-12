«Водитель вылетел через стекло»: на Урале двое погибли, перевернувшись на Lexus

Водитель является жителем ХМАО. Во время опрокидывания он вылетел через разбившееся стекло. Причиной стало то, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажира автомобиля зажало в машине конструкцией, сообщили в ГИБДД по Свердловской области. Был ли водитель трезвым покажет экспертиза.