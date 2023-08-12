Выстрел из пушки с Лисьей горы открыл празднование Дня города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Сегодня одними из участников праздничных мероприятий стали молодожены, которые в этот день решили создать семью. Они приняли участие в закладке камня в арт-объект «Сердце Тагила» и получили подарки от города.
Мэр еще раз поздравил тагильчан, в том числе собравшихся на Лисьей горе молодоженов, с праздником:
Уважаемые жители и гости нашего города! Уважаемые молодожены! Сегодня мы празднуем 301 годовщину нашего славного торгового города, города металлургов и города машиностроителей, города химиков, города горняков, города железнодорожников. Города, на самом деле, одного из самых значимых в Российской Федерации города. Трудовой доблести. Я от всей души поздравляю всех с Днём города. Желаю всем здоровья, благополучия, нашему городу процветания и всех благ. И, пользуясь случаем, приглашаю всех сегодня на все мероприятия, которые мы приготовили. Сегодня будет здорово. Сегодняшняя программа не будет уступать программе 300-летию, будет даже где-то лучше. Будут новые мероприятия, поэтому празднуйте, отдыхайте и наслаждайтесь прекрасными видами нашего родного города Нижнего Тагила. С праздником, с 301 годовщиной! — заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Перед зрителями выступили творческие коллективы, а после выстрела из пушки начались гуляния на Лисьей горе. Гостей ждут мастер-классы, фотозоны, интерактивные площадки и квесты. А также каждый может принять участие в создании народного арт-объекта «Сердце Тагила». В 18.00 у подножья горы пройдет фестиваль уличного кино.
Главные события второго дня празднования — световое шоу возле фонтана на набережной, выступление флайбордистов, фейерверк на акватории Тагильского пруда и концерт народного артиста России Олега Газманова. Кроме того, на фасаде Драмтеатра вновь пройдет 3D мэппинг-шоу.