Выстрел из пушки с Лисьей горы открыл празднование Дня города в Нижнем Тагиле

Перед зрителями выступили творческие коллективы, а после выстрела из пушки начались гуляния на Лисьей горе. Гостей ждут мастер-классы, фотозоны, интерактивные площадки и квесты. А также каждый может принять участие в создании народного арт-объекта «Сердце Тагила». В 18.00 у подножья горы пройдет фестиваль уличного кино.