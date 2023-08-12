Жителя Екатеринбурга лишили прав без его ведома в другом городе

Когда Никите впервые стали звонить участковые, то он думал, что с ним говорят мошенники или пранкеры. Тем не менее, когда правоохранители связались с невиновным жителем Екатеринбурга по видеосвязи, он удостоверился в том, что ситуация не поддельная. Он отправился в участок и написал объяснительную, однако документ не спас от суда и штрафа.