Жителя Екатеринбурга лишили прав без его ведома в другом городе

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
Госавтоинспекция зафиксировала за Курылевым нарушение в городе, где тот никогда не был. Екатеринбуржец говорит, что в его документе и в поддельном совпадает все, кроме фотографии. Свердловчанин получает множество штрафов из различных городов России: такое положение дел его шокирует.
Когда Никите впервые стали звонить участковые, то он думал, что с ним говорят мошенники или пранкеры. Тем не менее, когда правоохранители связались с невиновным жителем Екатеринбурга по видеосвязи, он удостоверился в том, что ситуация не поддельная. Он отправился в участок и написал объяснительную, однако документ не спас от суда и штрафа.
В октябре состоится еще один судебный процесс по делу свердловчанина. Того обвиняют в пьяном вождении автомобиля LADA в Новосибирске. В городе, где пройдет суд, мужчина надеется доказать свою невиновность, получить замену водительского удостоверения и снятия штрафов, пишет Е1.