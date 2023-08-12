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Жителя Екатеринбурга лишили прав без его ведома в другом городе

Жителя Екатеринбурга лишили прав без его ведома в другом городе

12 августа 2023, 08:33
Фото: 1MI
Никита Курылев, житель Екатеринбурга, лишился прав из-за езды в наркотическом опьянении. Мужчина настаивает на том, что он не совершал правонарушений, а с его документов злоумышленники сделали несколько дубликатов.

Госавтоинспекция зафиксировала за Курылевым нарушение в городе, где тот никогда не был. Екатеринбуржец говорит, что в его документе и в поддельном совпадает все, кроме фотографии. Свердловчанин получает множество штрафов из различных городов России: такое положение дел его шокирует.

Когда Никите впервые стали звонить участковые, то он думал, что с ним говорят мошенники или пранкеры. Тем не менее, когда правоохранители связались с невиновным жителем Екатеринбурга по видеосвязи, он удостоверился в том, что ситуация не поддельная. Он отправился в участок и написал объяснительную, однако документ не спас от суда и штрафа.

В октябре состоится еще один судебный процесс по делу свердловчанина. Того обвиняют в пьяном вождении автомобиля LADA в Новосибирске. В городе, где пройдет суд, мужчина надеется доказать свою невиновность, получить замену водительского удостоверения и снятия штрафов, пишет Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Наркотики#Происшествия#Водительские права#Лишение прав
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