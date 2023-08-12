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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

Жителю Ревды вынесен приговор за попытку откупиться от инспекторов ДПС

Жителю Ревды вынесен приговор за попытку откупиться от инспекторов ДПС

12 августа 2023, 10:04
Фото: 1MI
Житель Ревды пытался дать взятку инспекторам ДПС. Он был пьян и предлагал за непрохождение медосвидетельствования дать 90 тысяч рублей в качестве взятки. Однако инспекторы отказались. Теперь мужчине вынесен приговор.

О попытке дать взятку инспекторы сообщили в дежурную часть. Инцидент случился 2 апреля 2023 года. Об этом сообщили в СК по Свердловской области.

После того, как расследование было завершено, мужчину отправили под суд. Ему был назначен штраф в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, те 90 тысяч, которые подсудимый предлагал инспекторам, будут взысканы в доход государства.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, поступки офицеров всегда учитываются. Кроме того, их поощряют, в том числе и финансово.

Мужчина был признан виновным в покушении на дачу взятки.

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#Ирина Кирилова#Взятка#Суд#ГИБДД#Инспектор#Криминал#Ревда
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