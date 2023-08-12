Жителю Ревды вынесен приговор за попытку откупиться от инспекторов ДПС

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
О попытке дать взятку инспекторы сообщили в дежурную часть. Инцидент случился 2 апреля 2023 года. Об этом сообщили в СК по Свердловской области.
После того, как расследование было завершено, мужчину отправили под суд. Ему был назначен штраф в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, те 90 тысяч, которые подсудимый предлагал инспекторам, будут взысканы в доход государства.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, поступки офицеров всегда учитываются. Кроме того, их поощряют, в том числе и финансово.
Мужчина был признан виновным в покушении на дачу взятки.