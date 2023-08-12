Звездную феерию заметили жители Свердловской области

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Жители региона рассказывают, что для того, чтобы заметить астрономическое явление, не нужно было иметь при себе телескоп. Человеческому глазу представилась возможность рассмотреть Млечный Путь, сообщила жительница Свердловской области Ура.ру.
Известно, что звездопад Персеиды можно наблюдать в городах Урала (в Перми, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге и остальных региональных муниципалитетах) на протяжении трех дней — с 11 по 13 августа. Возможности рассмотреть падение звезд также не будет препятствовать погода: по прогнозам синоптиков, небо будет безоблачным, чистым.