Звездную феерию заметили жители Свердловской области

Известно, что звездопад Персеиды можно наблюдать в городах Урала (в Перми, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге и остальных региональных муниципалитетах) на протяжении трех дней — с 11 по 13 августа. Возможности рассмотреть падение звезд также не будет препятствовать погода: по прогнозам синоптиков, небо будет безоблачным, чистым.