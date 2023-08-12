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Звездопад Персеиды наблюдают в Свердловской области

Звездную феерию заметили жители Свердловской области

12 августа 2023, 06:59
Фото: 1MI

Звездопад Персеиды наблюдают в Свердловской области

В ночь с 11 на 12 августа жители Свердловской области заметили в небе звездную феерию — звездопад Персеиды. Со слов свердловчан, падающую звезду можно было увидеть раз в полторы минуты.

Жители региона рассказывают, что для того, чтобы заметить астрономическое явление, не нужно было иметь при себе телескоп. Человеческому глазу представилась возможность рассмотреть Млечный Путь, сообщила жительница Свердловской области Ура.ру.

Известно, что звездопад Персеиды можно наблюдать в городах Урала (в Перми, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге и остальных региональных муниципалитетах) на протяжении трех дней — с 11 по 13 августа. Возможности рассмотреть падение звезд также не будет препятствовать погода: по прогнозам синоптиков, небо будет безоблачным, чистым.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Звездопад#Небо#Звездное небо#Астрономия#Природа
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