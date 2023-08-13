Черепа животных и 23 детских захоронения нашли в Челябинской области

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Предположительно, когда-то в этом месте проводились магические ритуалы. Рядом с одним из детских скелетов оказалась его копия, выложенная из бараньих костей, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Было установлено, что возраст захороненных детей — от младенцев до семи лет. Также среди остальных захоронений оказалась погребена одна женщина, чей скелет был украшен различными камнями, а рядом с ней раскопали посуду из керамики, бронзовый браслет и фаянсовые бусины.
После того, как все исторические находки будут обработаны, их выставят в музее.
Напомним, в марте 2023 года в лесу под Каменском-Уральским женщина увидела тело мертвого животного, которое было повешено на дерево.