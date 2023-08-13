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Черепа животных и 23 детских захоронения нашли в Челябинской области

Черепа животных и 23 детских захоронения нашли в Челябинской области

13 августа 2023, 10:55
Фото: 1MI
Черепа коз и овец, а также 23 скелета маленьких детей обнаружили в Челябинской области на Синташте летом 2023 года.

Предположительно, когда-то в этом месте проводились магические ритуалы. Рядом с одним из детских скелетов оказалась его копия, выложенная из бараньих костей, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Было установлено, что возраст захороненных детей — от младенцев до семи лет. Также среди остальных захоронений оказалась погребена одна женщина, чей скелет был украшен различными камнями, а рядом с ней раскопали посуду из керамики, бронзовый браслет и фаянсовые бусины.

После того, как все исторические находки будут обработаны, их выставят в музее.

Напомним, в марте 2023 года в лесу под Каменском-Уральским женщина увидела тело мертвого животного, которое было повешено на дерево.

Труп животного на дереве нашла в лесу жительница Каменска–Уральского
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#18+#Инцидент#Дети#Смерть#Находка#Животные#Захоронения#Кости#Происшествия#Челябинская область#Елизавета Зиборова
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