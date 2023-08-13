Черепа животных и 23 детских захоронения нашли в Челябинской области

Было установлено, что возраст захороненных детей — от младенцев до семи лет. Также среди остальных захоронений оказалась погребена одна женщина, чей скелет был украшен различными камнями, а рядом с ней раскопали посуду из керамики, бронзовый браслет и фаянсовые бусины.