Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

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Водитель, сидевший за рулем Renault Sandero, во время поворота налево не уступил дорогу Volkswagen Jetta, который ехал навстречу. В связи с этим произошло столкновение двух машин, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Пострадавших в дорожном происшествии нет. Обе иномарки получили механические повреждения. К месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Выясняются точные причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, 4 августа 2023 года в Новоуральске произошло столкновение мотоцикла и легковой машины. В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия.