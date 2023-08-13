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Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

13 августа 2023, 05:46
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Иномарки Renault Sandero и Volkswagen Jetta столкнулись между собой в Екатеринбурге на перекрестке улиц Таватуйская — Маневровая.

Водитель, сидевший за рулем Renault Sandero, во время поворота налево не уступил дорогу Volkswagen Jetta, который ехал навстречу. В связи с этим произошло столкновение двух машин, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пострадавших в дорожном происшествии нет. Обе иномарки получили механические повреждения. К месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Выясняются точные причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, 4 августа 2023 года в Новоуральске произошло столкновение мотоцикла и легковой машины. В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия.

Мотоциклист погиб в ДТП в Новоуральске после столкновения с LADA
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ЧП#18+#Инцидент#Авария#ГИБДД#Автомобили#Столкновение#Иномарки#ДТП#Происшествие#Перекресток
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