Мужчина найден мертвым около забора в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Умершего горожанина обнаружила одна из местных жительниц, которая вышла из дома погулять с собакой, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Вскоре к месту происшествия приехали сотрудники полиции и судебно-медицинские эксперты. По словам обнаружившей мужчину екатеринбурженки, сперва тело проверяли на окоченение, потом уложили его в пакет и увезли.
Подробности ЧП пока неизвестны.
Напомним, 11 августа 2023 года в Нижнем Тагиле в районе Гальянки был найден мертвый молодой человек. Рядом с ним находился велосипед. Тело увезли на экспертизу. По предварительным данным, смерть некриминальная.