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Мужчина найден мертвым около забора в Екатеринбурге

Мужчина найден мертвым около забора в Екатеринбурге

13 августа 2023, 05:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге обнаружено тело мужчины около забора в Орджоникидзевском районе.

Умершего горожанина обнаружила одна из местных жительниц, которая вышла из дома погулять с собакой, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Вскоре к месту происшествия приехали сотрудники полиции и судебно-медицинские эксперты. По словам обнаружившей мужчину екатеринбурженки, сперва тело проверяли на окоченение, потом уложили его в пакет и увезли.

Подробности ЧП пока неизвестны.

Напомним, 11 августа 2023 года в Нижнем Тагиле в районе Гальянки был найден мертвый молодой человек. Рядом с ним находился велосипед. Тело увезли на экспертизу. По предварительным данным, смерть некриминальная.

Труп мужчины с велосипедом обнаружен на ГГМ в Нижнем Тагиле
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