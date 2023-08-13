Прогулки по Нижнему Тагилу. Лисья гора: от прошлого к настоящему

Перемены к лучшему произошли уже в новом тысячелетии. Сначала у подножия Лисьей горы воздвигли памятник металлургам, оборудовали автомобильный въезд, сделали тротуары и лавочки. В 2015 году реконструировали и башню, вымостили брусчаткой смотровую площадку. Внутри строения разместился самый маленький музей страны с уникальными экспонатами. Побывав там, не только во всех деталях узнаешь историю башни, но и словно бросаешь взгляд с нее на панораму демидовских окрестностей. Обновленная башня стала ещё одним филиалом Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».