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Прогулки по Нижнему Тагилу. Лисья гора: от прошлого к настоящему

Прогулки по Нижнему Тагилу. Лисья гора: от прошлого к настоящему

13 августа 2023, 16:01
Фото: Виктор Кузнецов
Лисья гора — один из символов Нижнего Тагила, Старой Гальянки. Знаковое место притягивает всё новые поколения тагильчан. Вызывает уважение, заставляет задуматься не только богатая история горы, но и ее название: Лисья или Лысая?

Кое-кто считает, что Лысая: из-за отсутствия растительности на горе. Оппоненты парируют: лес первоначально там рос, но затем был вырублен на заводские нужды. И правильно все же Лисья: из-за нор этого зверька, или заводских дымков над городом, чем-то напоминающих лисьи хвосты. Современный скульптурный указатель с Лисой на горе закрепил последние доводы.

В демидовские времена на горе обустроили сначала дощатый наблюдательный пункт, с которого следили за набегами лихих людей и за пожарами. Сама же башня была построена в 1818 году, о чем напоминает дата, выбитая на одной из чугунных плит в основании строения. По одной из версий, сначала это была часовня, построенная по приказу Николая Никитича Демидова в память об умершей супруге Елизавете Александровне. Но освятить часовню не удалось. Башня использовалась как пожарная каланча, астрономическая обсерватория, метеорологическая станция.

В годы гражданской войны на башне был наблюдательный пункт для корректировки огня, в 50-е годы — телеретранслятор, а затем смотровая площадка. Косметические ремонты башни проводились редко, из-за этого она имела весьма неприглядный вид.

Фото: Виктор Кузнецов

Перемены к лучшему произошли уже в новом тысячелетии. Сначала у подножия Лисьей горы воздвигли памятник металлургам, оборудовали автомобильный въезд, сделали тротуары и лавочки. В 2015 году реконструировали и башню, вымостили брусчаткой смотровую площадку. Внутри строения разместился самый маленький музей страны с уникальными экспонатами. Побывав там, не только во всех деталях узнаешь историю башни, но и словно бросаешь взгляд с нее на панораму демидовских окрестностей. Обновленная башня стала ещё одним филиалом Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

В демидовские времена у Лисьей горы был рынок, там проводились народные гулянья. Традиция сохранилась. Не стал исключением и День города-2023.

Гора Любви

На 301 год рождения родного города взрослые с детьми на Лисьей горе стали собираться задолго до официального открытия праздника. Ведь погулять по горе, посмотреть с вершины на открывающиеся виды Нижнего Тагила — одно удовольствие. Как на ладони плотина, Старый Демидовский завод, пруд, Старая Гальянка…

Но вот уже приглашают на открытие программы праздника «Гулянье на Лисьей горе. Гора Любви. Шаг в новое столетие», которое, по символическому совпадению, состоялось 12 августа, в 12 часов.

Ведущая праздника назвала Лисью горой Любви. И это не случайно: Николай Никитич Демидов, как отмечалось выше, приказал построить на горе часовню в честь своей возлюбленной Елизаветы Александровны. Красивую историю решили продолжить в 21 веке. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев тепло поздравил молодоженов, вместе с ними уложил камни с пожеланиями на арт-объекте «Сердце Тагила». Еще одной красивой традицией в Нижнем Тагиле стало больше: теперь влюбленные смогут укладывать заветные пожелания на Лисьей горе!

Арт-объект «Сердце Тагила» открылся на Лисьей горе в День города 12 августа
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Как в былые годы и стар, и млад участвовали в различных аттракционах, фотографировались с ростовыми фигурами и с служивыми у старинных пушек. Порадовали зрителей своими выступлениями творческие коллективы Дворца культуры «Юбилейный».

Завершился праздник на Лисьей горе встречей с мультипликатором, сценаристом, режиссёром, художником, бардом, членом Союза кинематографистов России Григорием Малышевым, который исполнил авторские песни под гитару.

Родители с детьми с удовольствием посмотрели мультфильмы, снятые в 2005–2022 годах. Завершился фестиваль уличного кино конкурсной программой лучших короткометражных фильмов, снятых молодыми российскими режиссёрами за 2022 год.

Праздник на Лисьей горе, как и в былые годы, удался на славу!

Виктор Кузнецов, краевед.

Фестиваль уличного кино прошел в День города в Нижнем Тагиле
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