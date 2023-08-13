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Пьяный фанат в Нижнем Тагиле хотел забраться на сцену к певцу Фогелю

Пьяный фанат в Нижнем Тагиле хотел забраться на сцену к певцу Фогелю

13 августа 2023, 07:41
Фото: 1MI
Нетрезвый житель Нижнего Тагила пытался пробраться на сцену к певцу Фогелю, который выступал на Дне города 11 августа 2023 года.

Мужчину, который собирался залезть на сцену, успел перехватить охранник и выгнал его с концерта, пишет Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, с 11 по 13 августа 2023 года в Нижнем Тагиле проходят праздничные мероприятия, фестивали и концерты, которые посвящены 301-летию города.

Так, 12 августа прошли фестиваль уличного кино, выступление флайбордистов, а также вечером того же дня был запущен салют.

Фестиваль уличного кино прошел в День города в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Концерт#Сцена#Фанаты#Певец#Мероприятие#Охранник#Нетрезвый мужчина#Выступление#Происшествия
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