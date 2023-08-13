Пьяный фанат в Нижнем Тагиле хотел забраться на сцену к певцу Фогелю

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Мужчину, который собирался залезть на сцену, успел перехватить охранник и выгнал его с концерта, пишет Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, с 11 по 13 августа 2023 года в Нижнем Тагиле проходят праздничные мероприятия, фестивали и концерты, которые посвящены 301-летию города.
Так, 12 августа прошли фестиваль уличного кино, выступление флайбордистов, а также вечером того же дня был запущен салют.