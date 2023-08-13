Рабочий найден мертвым в шахте в Североуральске

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
По предварительной версии, мужчина покончил с собой. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
В Следственном комитете организовали проверку по факту происшествия, рассказали в пресс-службе Следкома по Свердловской области.
Напомним, в Екатеринбурге нашли мертвого мужчину, лежавшего около забора. Его обнаружила утром одна из местных жительниц.
Через некоторое время приехали полицейские и эксперты. После проведения осмотра тела погибшего погрузили в пакет и увезли. Подробности чрезвычайного происшествия не сообщаются.