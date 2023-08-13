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Рабочий найден мертвым в шахте в Североуральске

Рабочий найден мертвым в шахте в Североуральске

13 августа 2023, 08:54
Фото: 1MI
В Североуральске нашли тело шахтера на шахте «Черемуховская», который лежал в раздевалке.

По предварительной версии, мужчина покончил с собой. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

В Следственном комитете организовали проверку по факту происшествия, рассказали в пресс-службе Следкома по Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге нашли мертвого мужчину, лежавшего около забора. Его обнаружила утром одна из местных жительниц.

Через некоторое время приехали полицейские и эксперты. После проведения осмотра тела погибшего погрузили в пакет и увезли. Подробности чрезвычайного происшествия не сообщаются.

Мужчина найден мертвым около забора в Екатеринбурге
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