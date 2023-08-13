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Сбежавший из машины скорой помощи в Нижнем Тагиле пожилой мужчина найден мертвым

Сбежавший из машины скорой помощи в Нижнем Тагиле пожилой мужчина найден мертвым

13 августа 2023, 06:46
Фото: 1MI
63-летнего жителя Красноуральска, пропавший в Нижнем Тагиле 24 июня 2023 года, нашли мертвым. Об этом стало известно 12 августа 2023 года.

О смерти пожилого мужчины рассказали сотрудники отряда «Лиза Алерт». Причина его гибели не сообщается.

Напомним, 24 июня 2023 года свердловчанин сбежал из машины скорой помощи. В этот день его перевозили из нижнетагильской больницы № 4 в Демидовскую. Накануне, 23 июня, он стал жаловаться сыну на боль в груди.

Жителя Красноуральска сначала доставили в местную больницу, а потом госпитализировали в Нижний Тагил. Когда мужчину везли в Демидовскую больницу, он взял свои документы у медика и, выйдя из машины, скрылся и исчез.

Сына пенсионера не сразу оповестили о пропаже отца, а также о том, что его решили перенаправить в Нижний Тагил.

Сбежавшего из скорой жителя Нижнего Тагила везли в третью по счету больницу
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