Сбежавший из машины скорой помощи в Нижнем Тагиле пожилой мужчина найден мертвым

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:46
О смерти пожилого мужчины рассказали сотрудники отряда «Лиза Алерт». Причина его гибели не сообщается.
Напомним, 24 июня 2023 года свердловчанин сбежал из машины скорой помощи. В этот день его перевозили из нижнетагильской больницы № 4 в Демидовскую. Накануне, 23 июня, он стал жаловаться сыну на боль в груди.
Жителя Красноуральска сначала доставили в местную больницу, а потом госпитализировали в Нижний Тагил. Когда мужчину везли в Демидовскую больницу, он взял свои документы у медика и, выйдя из машины, скрылся и исчез.
Сына пенсионера не сразу оповестили о пропаже отца, а также о том, что его решили перенаправить в Нижний Тагил.