Школьница из Новгородской области увидела запуск космической станции «Луна-25»

Спустя почти год после своего участия в НТО девочка побывала на космодроме «Байконур» и увидела вживую космонавтов Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева. О своем увлечении космосом она рассказала президенту РФ, который в ответ отправил ее на космодром «Восточный», рассказали в пресс-службе НТО.