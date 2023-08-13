Школьница из Новгородской области увидела запуск космической станции «Луна-25»

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Спустя почти год после своего участия в НТО девочка побывала на космодроме «Байконур» и увидела вживую космонавтов Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева. О своем увлечении космосом она рассказала президенту РФ, который в ответ отправил ее на космодром «Восточный», рассказали в пресс-службе НТО.
11 августа Дарья смогла увидеть запуск космического аппарата «Луна-25», который был создан компанией «Роскосмос». От мероприятия школьница осталась в восторге. Особенное впечатление на нее произвели новейшие технологии на космодроме и стартовая площадка.
Руководитель «Роскосмоса» Юрий Борис подарил девочке медаль участника запуска станции «Луна-25», а также предложил ей в будущем попробовать себя в отряде космонавтов.
Выход станции на окололунную круговую орбиту намечен на 16 августа 2023 года, а ее посадка на поверхность спутника Земли — на 21 августа. Нужно отработать технологию мягкой посадки, проанализировать грунт и провести научные исследования.
Напомним, девочка из Нижнего Тагила победила в финале «Большой перемены» и выиграла путешествие во Владивосток.