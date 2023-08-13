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Сотрудник магазина в Нижнем Тагиле обезвредил дебошира с ножом

Сотрудник магазина в Нижнем Тагиле обезвредил дебошира с ножом

13 августа 2023, 07:14
Фото: Телекомпания «ОТВ»
В магазин в Нижнем Тагиле пришел неизвестный мужчина, который, поссорившись с сотрудником магазина, стал махать ножом.

Между покупателем и сотрудником магазина произошел конфликт. В какой-то момент посетитель заведения ударил продавца ножом по руке, сообщает телекомпания «ОТВ».

Продавец, в свою очередь, сумел обезвредить дебошира. Причина возникшей ссоры между мужчинами неизвестна.

Видео: Телекомпания «ОТВ»

Напомним, 20 июля 2023 года в Екатеринбурга посетитель супермаркета избил охранника за то, что тот сказал ему оплатить яблоко, которое он надкусил.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося конфликта.

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