Сотрудник магазина в Нижнем Тагиле обезвредил дебошира с ножом

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Между покупателем и сотрудником магазина произошел конфликт. В какой-то момент посетитель заведения ударил продавца ножом по руке, сообщает телекомпания «ОТВ».
Продавец, в свою очередь, сумел обезвредить дебошира. Причина возникшей ссоры между мужчинами неизвестна.
Напомним, 20 июля 2023 года в Екатеринбурга посетитель супермаркета избил охранника за то, что тот сказал ему оплатить яблоко, которое он надкусил.
Потерпевший обратился в полицию с заявлением. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося конфликта.