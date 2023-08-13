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В Челябинске двое неизвестных в масках выстрелили в мужчину из ракетницы

В Челябинске двое неизвестных в масках выстрелили в мужчину из ракетницы

13 августа 2023, 08:21
Фото: 1MI
Двое молодых людей в Челябинске стреляли в местного жителя из ракетницы. Причиной агрессии стала нецензурная брань пострадавшего.

Двое приятелей шли мимо подъезда, когда услышали нецензурную лексику от местного жителя, который сидел на скамейке. Один из них сделал замечание, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В этот момент ругавшийся молодой человек дернулся, и нападавшие, решив, что он вооружен ножом, стали стрелять — сперва в воздух, а затем в голову.

Пострадавший выжил. Стрелков нашли и составили на них административный протокол.

Напомним, в июле 2023 года в Челябинске компания молодых людей устроила перестрелку из салютных пистолетов. Некоторых из них задержали. Известно, что один пострадал.

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