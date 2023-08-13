В Челябинске двое неизвестных в масках выстрелили в мужчину из ракетницы

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Двое приятелей шли мимо подъезда, когда услышали нецензурную лексику от местного жителя, который сидел на скамейке. Один из них сделал замечание, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В этот момент ругавшийся молодой человек дернулся, и нападавшие, решив, что он вооружен ножом, стали стрелять — сперва в воздух, а затем в голову.
Пострадавший выжил. Стрелков нашли и составили на них административный протокол.
Напомним, в июле 2023 года в Челябинске компания молодых людей устроила перестрелку из салютных пистолетов. Некоторых из них задержали. Известно, что один пострадал.