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В транспортной прокуратуре взяли на контроль задержку рейса Екатеринбург — Стамбул

В транспортной прокуратуре взяли на контроль задержку рейса Екатеринбург — Стамбул

13 августа 2023, 09:05
Фото: 1MI
Транспортная прокуратура Свердловской области взяла на контроль авиарейс Екатеринбург — Стамбул, который задержался в аэропорту Кольцово на девять часов 19 июля 2023 года.

Рейс компании «Аэрофлот» был задержан в связи с тем, что самолет поздно прибыл. На рейс ожидался 91 пассажир, рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры по Свердловской области.

Ведомство сейчас контролирует осуществление перелетов, чтобы не допустить несоблюдение прав пассажиров лайнера.

Напомним, в июле 2023 года рейс из Екатеринбурга в Анталью был задержан на 12 часов из-за обнаруженной неисправности в самолете. Из-за этого многие пассажиры, которых не выпускали, устроили скандал.

Сотни пассажиров в аэропорту Кольцово устроили бунт из-за задержки рейса в Анталью
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