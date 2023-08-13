В транспортной прокуратуре взяли на контроль задержку рейса Екатеринбург — Стамбул

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Рейс компании «Аэрофлот» был задержан в связи с тем, что самолет поздно прибыл. На рейс ожидался 91 пассажир, рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры по Свердловской области.
Ведомство сейчас контролирует осуществление перелетов, чтобы не допустить несоблюдение прав пассажиров лайнера.
Напомним, в июле 2023 года рейс из Екатеринбурга в Анталью был задержан на 12 часов из-за обнаруженной неисправности в самолете. Из-за этого многие пассажиры, которых не выпускали, устроили скандал.