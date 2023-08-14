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1,5 тонны мясной продукции в Свердловской области оказались некачественными

1,5 тонны мясной продукции в Свердловской области оказались некачественными

14 августа 2023, 13:49
Фото: 1MI
Из 28 тонн мясной продукции 1,5 тонны в Свердловской области по итогам проверки оказались некачественными.

Большая часть продукции не прошла проверку из-за отсутствия необходимых документов, подделки, а также несоблюдения правил маркировки, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

2,1 тысячи проб взяли по микробиологическим показателям, из которых 7% оказались неудовлетворительными. 171 пробу взяли по санитарно-химическим показателям. Кроме того, по физико-химическим показателям взяли 429 проб, 11,4% из которых оказались некачественными. На подделку отобрали 88 проб, около 40% из них — фальсифицированные.

В ведомстве отметили, что чаще всего подделывают колбасные продукты и мясные консервы. Так, в колбасе находили сою и животный белок, а в консервах — хрящи, субпродукты и кровеносные сосуды.

Напомним, с начала года в Свердловской области более, чем в два раза увеличились случаи подделок молочной продукции.

В 2,5 раза выросло число подделки молочных продуктов в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Мясная продукция#Роспотребнадзор#Подделка#Колбасные продукты#Проверка#Некачественные продукты#Здоровье#Фальсификация#Ведомство
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