1,5 тонны мясной продукции в Свердловской области оказались некачественными

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Большая часть продукции не прошла проверку из-за отсутствия необходимых документов, подделки, а также несоблюдения правил маркировки, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
2,1 тысячи проб взяли по микробиологическим показателям, из которых 7% оказались неудовлетворительными. 171 пробу взяли по санитарно-химическим показателям. Кроме того, по физико-химическим показателям взяли 429 проб, 11,4% из которых оказались некачественными. На подделку отобрали 88 проб, около 40% из них — фальсифицированные.
В ведомстве отметили, что чаще всего подделывают колбасные продукты и мясные консервы. Так, в колбасе находили сою и животный белок, а в консервах — хрящи, субпродукты и кровеносные сосуды.
Напомним, с начала года в Свердловской области более, чем в два раза увеличились случаи подделок молочной продукции.