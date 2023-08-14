1,5 тонны мясной продукции в Свердловской области оказались некачественными

2,1 тысячи проб взяли по микробиологическим показателям, из которых 7% оказались неудовлетворительными. 171 пробу взяли по санитарно-химическим показателям. Кроме того, по физико-химическим показателям взяли 429 проб, 11,4% из которых оказались некачественными. На подделку отобрали 88 проб, около 40% из них — фальсифицированные.