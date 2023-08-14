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Авиарейс из Екатеринбурга в Анталью задержан почти на двое суток

Авиарейс из Екатеринбурга в Анталью задержан почти на двое суток

14 августа 2023, 05:07
Фото: 1MI
Рейс самолета Екатеринбург — Анталья задержали более, чем на сутки. Вылет должен был состояться утром 13 августа 2023 года.

Информация о задержке вылета появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Вылет переносили несколько раз: на 12 часов, потом на 14 августа, а позже его перенесли на 15 августа 2023 года.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что вылет откладывается в связи с отсутствием самолета.

Напомним, 19 июля 2023 года на девять часов задержался вылет по маршруту Екатеринбург — Стамбул компании «Аэрофлот». В транспортной прокуратуре взяли на контроль перелеты для предотвращения несоблюдения прав пассажиров.

В транспортной прокуратуре взяли на контроль задержку рейса Екатеринбург — Стамбул
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