Авиарейс из Екатеринбурга в Анталью задержан почти на двое суток

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Информация о задержке вылета появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Вылет переносили несколько раз: на 12 часов, потом на 14 августа, а позже его перенесли на 15 августа 2023 года.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что вылет откладывается в связи с отсутствием самолета.
Напомним, 19 июля 2023 года на девять часов задержался вылет по маршруту Екатеринбург — Стамбул компании «Аэрофлот». В транспортной прокуратуре взяли на контроль перелеты для предотвращения несоблюдения прав пассажиров.