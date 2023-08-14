Блогер-самбист из Екатеринбурга обвиняется в распространении упорно с детьми

Распространялось порно через интернет, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По его словам, с 2020 по 2022 года снимки несовершеннолетних хранились на нескольких сайтах, а также по разным адресам. Так, по месту проживания одного из обвиняемых была найдена техника с программами для создания и администрирования выявленных сайтов. Также обнаружен жесткий диск с фотографиями.