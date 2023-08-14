Блогер-самбист из Екатеринбурга обвиняется в распространении упорно с детьми

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Распространялось порно через интернет, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По его словам, с 2020 по 2022 года снимки несовершеннолетних хранились на нескольких сайтах, а также по разным адресам. Так, по месту проживания одного из обвиняемых была найдена техника с программами для создания и администрирования выявленных сайтов. Также обнаружен жесткий диск с фотографиями.
Задержанным уде предъявлении обвинение. Они находятся в СИЗО. Сами мужчины признались в содеянном. Они сообщили, что еще один их сообщник проживает в Краснодарского крае.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, распространялись запрещенные материалы даже в других странах. В спецоперации по выявлению преступников участвовал Интерпол. Горелых уточнил, что заработок каждого фигуранта составлял до 350 тысяч в месяц. Средства выводились на криптокошельки.
Один из задержанных имеет спортивный разряд по самбо и активную общественную позицию за здоровый образ жизни, он даже публиковал соответствующий контент на видеохостинге YouTube. Правда, из высшего учебного заведения, где мастер спорта по боевым искусствам обучался, его отчислили за неуспеваемость, — рассказал Горелых.