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Девочка потерялась в Нижнем Тагиле в ТЦ «КИТ»

Девочка потерялась в Нижнем Тагиле в ТЦ «КИТ»

14 августа 2023, 16:32
Фото: 1MI
Трехлетняя девочка из Нижнего Тагила потерялась в торговом центре «КИТ». Ее заметили местные жители 14 августа 2023 года.

О пропаже девочки рассказали горожане в соцсетях. Позже выяснилось, что девочка живет в поселке Рудник. Ее мама находилась на работе и оставила с ребенком ее 12-летнюю сестру. Днем старшая девочка отпросилась у матери поехать вместе с сестрой и подружкой в гости к отцу. Факт инцидента TagilCity.ru подтвердили в МУ МВД «Нижнетагильский».

На Гальянке девочки зашли в «КИТ» и в какой-то момент потеряли ребенка. С младшей девочкой сейчас все хорошо. Сотрудники ПДН напомнили маме дочерей о том, что нужно более внимательно относиться к детям, дабы избежать подобных ситуаций.

Напомним, в Екатеринбурге потерялась четырехлетняя девочка около ТЦ «Академический» во время прогулки со старшей сестрой. Вскоре были найдены родители ребенка. Девочка вернулась домой.

Родители потерявшейся в Екатеринбурге девочки найдены
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