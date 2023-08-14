Девочка потерялась в Нижнем Тагиле в ТЦ «КИТ»

О пропаже девочки рассказали горожане в соцсетях. Позже выяснилось, что девочка живет в поселке Рудник. Ее мама находилась на работе и оставила с ребенком ее 12-летнюю сестру. Днем старшая девочка отпросилась у матери поехать вместе с сестрой и подружкой в гости к отцу. Факт инцидента TagilCity.ru подтвердили в МУ МВД «Нижнетагильский».