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Итоги недели в Нижнем Тагиле: «праздничные» выбросы и мониторинг воздуха от ИИ

Итоги недели в Нижнем Тагиле: «праздничные» выбросы и мониторинг воздуха от ИИ

14 августа 2023, 06:53
Фото: tagilcity.ru
В День города Нижний Тагил накрыли выбросы промышленных предприятий, искусственный интеллект будет мониторить загрязнения от транспорта, а в агрокомплексе «Горноуральский» вновь найдены нарушения. Главные экологические события с 7 по 13 августа.

На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru один день фиксировал превышение сероводорода. 9 августа показатель вещества был 0,01 мг/м3, что выше нормы в 1,25 раза. Посты государственного мониторинга УГМС в период с 7 по 10 августа превышений вредных веществ не фиксировали. Данные за остальные дни пока не опубликованы.

Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 9 августа
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Выбросы от промышленных предприятий накрыли Нижний Тагил в День города 12 августа. Над городом нависла серая дымка с неприятным химическим запахом.

«Нельзя хотя бы в праздник людей пощадить»: выбросы на День города в Нижнем Тагиле
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К оценке влияния выбросов от транспорта в Нижнем Тагиле решили привлечь искусственный интеллект. С помощью такой системы будет проанализирована ситуация на 199 участках дорог. Представленные видеофайлы позволят рассчитать интенсивность, а также среднюю скорость автомобильного движения. Мониторинг дорог будет происходить в часы пик, а наблюдения отправлены в научно-исследовательский институт.

Влияние транспорта на воздух Нижнего Тагила оценит искусственный интеллект
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В Нижнем Тагиле началась подготовка к строительству станции для очистки воды. Для этого из областного бюджета было выделено 1,3 млрд рублей. Реализация проекта позволит улучшить качество воды в домах тагильчан.

На станцию очистки воды в Нижнем Тагиле выделят более миллиарда рублей
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Росприроднадзор в ходе проверки нашел нарушения на агрокомплексе «Горноуральский» в одноименном поселке. Оказалось, что предприятие не исполняет обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов, а также не актуализирует сведения в отношении негативного воздействия на окружающую среду. За это свинокомплекс привлекли к административной ответственности, а его директор Вадим Куликов получил предписание об устранении нарушений.

Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
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#Анна Григорьева#Выбросы#Искусственный интеллект#Мониторинг воздуха#Очистка воды#Росприроднадзор#Агрокомплекс#Нарушения#Экология#Итоги недели#Нижний Тагил#Свердловская область
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