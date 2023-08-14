Итоги недели в Нижнем Тагиле: «праздничные» выбросы и мониторинг воздуха от ИИ

Росприроднадзор в ходе проверки нашел нарушения на агрокомплексе «Горноуральский» в одноименном поселке. Оказалось, что предприятие не исполняет обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов, а также не актуализирует сведения в отношении негативного воздействия на окружающую среду. За это свинокомплекс привлекли к административной ответственности, а его директор Вадим Куликов получил предписание об устранении нарушений.