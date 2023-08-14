Итоги недели в Нижнем Тагиле: «праздничные» выбросы и мониторинг воздуха от ИИ

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru один день фиксировал превышение сероводорода. 9 августа показатель вещества был 0,01 мг/м3, что выше нормы в 1,25 раза. Посты государственного мониторинга УГМС в период с 7 по 10 августа превышений вредных веществ не фиксировали. Данные за остальные дни пока не опубликованы.
Выбросы от промышленных предприятий накрыли Нижний Тагил в День города 12 августа. Над городом нависла серая дымка с неприятным химическим запахом.
К оценке влияния выбросов от транспорта в Нижнем Тагиле решили привлечь искусственный интеллект. С помощью такой системы будет проанализирована ситуация на 199 участках дорог. Представленные видеофайлы позволят рассчитать интенсивность, а также среднюю скорость автомобильного движения. Мониторинг дорог будет происходить в часы пик, а наблюдения отправлены в научно-исследовательский институт.
В Нижнем Тагиле началась подготовка к строительству станции для очистки воды. Для этого из областного бюджета было выделено 1,3 млрд рублей. Реализация проекта позволит улучшить качество воды в домах тагильчан.
Росприроднадзор в ходе проверки нашел нарушения на агрокомплексе «Горноуральский» в одноименном поселке. Оказалось, что предприятие не исполняет обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов, а также не актуализирует сведения в отношении негативного воздействия на окружающую среду. За это свинокомплекс привлекли к административной ответственности, а его директор Вадим Куликов получил предписание об устранении нарушений.