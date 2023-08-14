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Из-за водителей автобусов выросло количество погибших в ДТП в Свердловской области

Из-за водителей автобусов выросло количество погибших в ДТП в Свердловской области

14 августа 2023, 15:07
Фото: 1MI
В Свердловской области из-за водителей пассажирских автобусов произошло 46 дорожных аварий в 2023 году.

В этих происшествиях погибли три человека, в связи с чем рост смертности в авариях с автобусами увеличился на 200%.

Кроме того, количество пострадавших тоже стало выше — всего в 2023 году пострадало 64 человека, рассказал замначальника ОНД свердловского ГИБДД Александр Порубенко на пресс-конференции.

Порубенко также отметил, что число таких ДТП в целом увеличилось на 21% процент в сравнении с тем же периодом в 2022 году.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО дети стали чаще попадать в аварии. Так, в 12 ДТП пострадали 13 детей, это на 15% больше аналогичного периода в 2022 году.

Дети стали чаще попадать в ДТП в Нижнем Тагиле
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