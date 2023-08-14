Из-за водителей автобусов выросло количество погибших в ДТП в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В этих происшествиях погибли три человека, в связи с чем рост смертности в авариях с автобусами увеличился на 200%.
Кроме того, количество пострадавших тоже стало выше — всего в 2023 году пострадало 64 человека, рассказал замначальника ОНД свердловского ГИБДД Александр Порубенко на пресс-конференции.
Порубенко также отметил, что число таких ДТП в целом увеличилось на 21% процент в сравнении с тем же периодом в 2022 году.
Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО дети стали чаще попадать в аварии. Так, в 12 ДТП пострадали 13 детей, это на 15% больше аналогичного периода в 2022 году.