Командный турнир по воркауту прошел в Нижнем Тагиле

Атлеты его команды заняли 3 первых места и 3 третьих места. Среди мальчиков-любителей (со стажем тренировок до 1 года) в базовом комплекте 3 место заняли Дмитрий Дукки и Иван Григорьев.



Среди любителей-юниоров в возрасте от 14 до 17 лет 1 место заняли Илья Конищев и Степан Разин, а 3 место — Иван Пестов и Мозхаб Камолов. Среди профессионалов от 14 до 17 лет 1 место завоевали Дамир Мусин и Сергей Колясов, а 3 место — Андрей Колчин и Никита Орлов.



Среди профессионалов от 18 лет и старше 1 место разделили Максим Шишкин и Артем Макаренко.