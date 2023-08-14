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Командный турнир по воркауту прошел в Нижнем Тагиле

Командный турнир по воркауту прошел в Нижнем Тагиле

14 августа 2023, 10:56
Фото: Фанис Хайруллин
В Нижнем Тагиле состоялся ежегодный командный турнир по базовым упражнениям воркаута «Сильные духом». Мероприятие прошло 13 августа.

На состязании встретились 42 атлета из нескольких населенных пунктов Свердловской области. Это спортсмены из Новоуральска, Нижнего Тагила, Кушвы, а также поселков Баранчинский, Черноисточинск и Северный.

Все участники были разделены на команды по два человека, всего 21 участвовала команда, состоящая из атлетов в возрасте от семи лет. Об этом рассказал руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин.

Атлеты его команды заняли 3 первых места и 3 третьих места. Среди мальчиков-любителей (со стажем тренировок до 1 года) в базовом комплекте 3 место заняли Дмитрий Дукки и Иван Григорьев.

Среди любителей-юниоров в возрасте от 14 до 17 лет 1 место заняли Илья Конищев и Степан Разин, а 3 место — Иван Пестов и Мозхаб Камолов. Среди профессионалов от 14 до 17 лет 1 место завоевали Дамир Мусин и Сергей Колясов, а 3 место — Андрей Колчин и Никита Орлов.

Среди профессионалов от 18 лет и старше 1 место разделили Максим Шишкин и Артем Макаренко.

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