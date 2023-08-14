Командный турнир по воркауту прошел в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
На состязании встретились 42 атлета из нескольких населенных пунктов Свердловской области. Это спортсмены из Новоуральска, Нижнего Тагила, Кушвы, а также поселков Баранчинский, Черноисточинск и Северный.
Все участники были разделены на команды по два человека, всего 21 участвовала команда, состоящая из атлетов в возрасте от семи лет. Об этом рассказал руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин.
Атлеты его команды заняли 3 первых места и 3 третьих места. Среди мальчиков-любителей (со стажем тренировок до 1 года) в базовом комплекте 3 место заняли Дмитрий Дукки и Иван Григорьев.
Среди любителей-юниоров в возрасте от 14 до 17 лет 1 место заняли Илья Конищев и Степан Разин, а 3 место — Иван Пестов и Мозхаб Камолов. Среди профессионалов от 14 до 17 лет 1 место завоевали Дамир Мусин и Сергей Колясов, а 3 место — Андрей Колчин и Никита Орлов.
Среди профессионалов от 18 лет и старше 1 место разделили Максим Шишкин и Артем Макаренко.