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Максим Орешкин рассказал о росте экономики на 4,9% относительно прошлого года

Максим Орешкин рассказал о росте экономики на 4,9% относительно прошлого года

14 августа 2023, 10:47
Фото: 1MI
Помощник президента России Максим Орешкин рассказал о структурной трансформации экономики государства и необходимом курсе российского рубля. По его словам, во втором квартале 2023 года экономика Российской Федерации выросла на 4,9 процента в сравнении с показателями прошлого года.

Кроме этого, по отношению ко второму кварталу 2021 года также наблюдается рост. Еще более активную динамику показывает ненефтегазовый ВВП.

По сообщению ТАСС, Орешкин рассказал, что в 2023 году удалось посетить десятки компаний, работающих в более чем 20 регионах Российской Федерации. Рост инвестиций компаний в создание новых технологических решений, научных заделов и обучение кадров стало одним из главных изменений. Региональные власти и российское правительство активно поддерживают данные тренды. Это обеспечит значительный положительный эффект в ближайшие годы для экономики государства.

Эксперт отметил, что быстрая фаза восстановления экономики уже завершилась, и за ней последует замедление до более устойчивого диапазона, который составит 2 — 2,5 процента в год. После дефицита в 2,1 триллиона рублей в I квартале текущего года федеральный бюджет продемонстрировал дефицит в размере 0,3 триллиона рублей во втором квартале. По итогам третьего квартала ожидается уже профицитный бюджет. В целом в текущем году бюджетный баланс ожидается в районе планового уровня в размере двух процентов ВВП. Позитивной динамике способствует активный рост бюджетных доходов. Так, во втором квартале текущего года доходы ненефтегазовой отрасли выросли на 43,6% год к году. В июле текущего года прирост составил 35,5 процента.

Во втором квартале текущего года значительно снизился баланс текущего счета до 8,6 миллиарда долларов. По мнению эксперта, в ближайшие месяцы текущий счет достигнет уровня второго полугодия прошлого года. Этому будет способствовать увеличение цен на основные товары для экспорта: металлы, энергоносители, продовольственную продукцию.

Орешкин подчеркнул, что при рассмотрении структуры формирования денежной массы основную роль в разгоне спроса сыграло кредитование граждан и предпринимателей. Так, корпоративный кредит обеспечил дополнительный спрос в экономике в размере 9,5 триллиона рублей. При этом в последние месяцы кредитная активность ускоряется, и больше всего опасений вызывает рост темпов потребительского кредитования.

Помощник президента России выразил мнение, что у Центробанка есть все необходимые инструменты, чтобы нормализовать ситуацию в ближайшее время и обеспечить устойчивые уровни темпов кредитования.

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