Максим Орешкин рассказал о росте экономики на 4,9% относительно прошлого года

Эксперт отметил, что быстрая фаза восстановления экономики уже завершилась, и за ней последует замедление до более устойчивого диапазона, который составит 2 — 2,5 процента в год. После дефицита в 2,1 триллиона рублей в I квартале текущего года федеральный бюджет продемонстрировал дефицит в размере 0,3 триллиона рублей во втором квартале. По итогам третьего квартала ожидается уже профицитный бюджет. В целом в текущем году бюджетный баланс ожидается в районе планового уровня в размере двух процентов ВВП. Позитивной динамике способствует активный рост бюджетных доходов. Так, во втором квартале текущего года доходы ненефтегазовой отрасли выросли на 43,6% год к году. В июле текущего года прирост составил 35,5 процента.