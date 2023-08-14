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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:16

Медбрат из Екатеринбурга отдал мошенникам более 1 миллиона рублей

Медбрат из Екатеринбурга отдал мошенникам более 1 миллиона рублей

14 августа 2023, 16:15
Фото: Midjourney
23-летний медбрат из Екатеринбурга отдал 1,1 миллиона рублей телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками полиции и Центробанка.

Молодому человеку позвонили неизвестные и рассказали, что кто-то пытается оформить на его имя займы в крупных размерах. Чтобы эти действия предотвратить, екатеринбуржцу якобы нужно взять «зеркальные кредиты» и перевести все деньги на «безопасные счета», рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Юноша выполнил все условия злоумышленников, оформив при этом кредиты в нескольких разных отделениях банков. Вскоре он догадался, что стал жертвой аферистов и обратился с заявлением в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере сотрудники ведомства возбудили уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

Напомним, в Екатеринбурге 1,6 миллиона рублей перевела злоумышленникам учительница английского языка, думая, что делает инвестиции. Деньги горожанка взяла в кредит.

Учительница из Екатеринбурга «инвестировала» в мошенников 1,6 млн рублей
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенники#Инцидент#Полиция#Уголовное дело#Аферисты#Злоумышленники#Пострадавший#Кредиты#Деньги#Медбрат#Центробанк#Криминал
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