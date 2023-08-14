Медбрат из Екатеринбурга отдал мошенникам более 1 миллиона рублей

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Молодому человеку позвонили неизвестные и рассказали, что кто-то пытается оформить на его имя займы в крупных размерах. Чтобы эти действия предотвратить, екатеринбуржцу якобы нужно взять «зеркальные кредиты» и перевести все деньги на «безопасные счета», рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
Юноша выполнил все условия злоумышленников, оформив при этом кредиты в нескольких разных отделениях банков. Вскоре он догадался, что стал жертвой аферистов и обратился с заявлением в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере сотрудники ведомства возбудили уголовное дело. Сейчас ведется следствие.
Напомним, в Екатеринбурге 1,6 миллиона рублей перевела злоумышленникам учительница английского языка, думая, что делает инвестиции. Деньги горожанка взяла в кредит.