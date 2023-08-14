Медбрат из Екатеринбурга отдал мошенникам более 1 миллиона рублей

Молодому человеку позвонили неизвестные и рассказали, что кто-то пытается оформить на его имя займы в крупных размерах. Чтобы эти действия предотвратить, екатеринбуржцу якобы нужно взять «зеркальные кредиты» и перевести все деньги на «безопасные счета», рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.