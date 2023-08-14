Мешала отдыхать: житель Екатеринбурга выбросил из окна лающую собаку

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
ЧП произошло в июле. В полицию обратилась жительница одного из домов по улице Старых Большевиков. Она пожаловалась на 44-летнего мужчину, который выбросил ее собаку из окна. Об этом сообщает МВД России по Екатеринбургу.
Сотрудники полиции провели проверку, и эта информация подтвердилась. Смерть питомца наступила именно от падения с высоты.
В результате был задержан предполагаемый злоумышленник — он работает водителем погрузчика в торговой компании. Он рассказал, что был дома с друзьями, в то время как его соседка ушла на работу, оставив дома пса.
И, хоть собака находилась в комнате соседки, она много лаяла, чем раздражала мужчину. Потеряв терпение, он сперва попытался ее успокоить, а затем, разозлившись, выбросил из окна.
После этого, не посмотрев, что произошло с собакой, злоумышленник вернулся в свою комнату. Вернувшись с работы, женщина застала труп своей собаки под окном дома, она позвонила соседу и тогда он вышел и обнаружил, что она мертва.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Водителю грозит до трех лет тюрьмы.