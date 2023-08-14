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Published Сегодня, 13:49

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Updated Сегодня, 13:51

Житель Екатеринбурга выбросил собаку из окна из-за лая

Мешала отдыхать: житель Екатеринбурга выбросил из окна лающую собаку

14 августа 2023, 13:49
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга выбросил собаку из окна из-за лая

Жителя Эльмаша подозревают в том, что он выбросил собаку из окна. Теперь его подозревают в жестоком обращении к животным. Собака погибла.

ЧП произошло в июле. В полицию обратилась жительница одного из домов по улице Старых Большевиков. Она пожаловалась на 44-летнего мужчину, который выбросил ее собаку из окна. Об этом сообщает МВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции провели проверку, и эта информация подтвердилась. Смерть питомца наступила именно от падения с высоты.

В результате был задержан предполагаемый злоумышленник — он работает водителем погрузчика в торговой компании. Он рассказал, что был дома с друзьями, в то время как его соседка ушла на работу, оставив дома пса.

И, хоть собака находилась в комнате соседки, она много лаяла, чем раздражала мужчину. Потеряв терпение, он сперва попытался ее успокоить, а затем, разозлившись, выбросил из окна.

После этого, не посмотрев, что произошло с собакой, злоумышленник вернулся в свою комнату. Вернувшись с работы, женщина застала труп своей собаки под окном дома, она позвонила соседу и тогда он вышел и обнаружил, что она мертва.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Водителю грозит до трех лет тюрьмы.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Лай#Собака#Падение из окна#Криминал
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