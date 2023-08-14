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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Мошенники вымогают деньги у жителей Свердловской области от имени митрополита

Мошенники вымогают деньги у жителей Свердловской области от имени митрополита

14 августа 2023, 16:28
Фото: Midjourney
Мошенники стали вымогать леньги у жителей Свердловской области, представляясь именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Об этом предупредили в екатеринбургской епархии. При этом используют злоумышленники разные предлоги.

Звонят они посредством мессенджеров. При звонках у граждан высвечиваются на экранах имя и снимок митрополита.

Напомним, это уже не первый случай, когда мошенники пользуются именем митрополита. Еще в середине января 2023 годп Евгений Кульберг заявлял о мошеннических случаях. Тогда неизвестные просили перевести деньги якобы на съемки фильма.

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#Мошенники#Митрополит#Екатеринбургская епархия#Криминал#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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