Мошенники вымогают деньги у жителей Свердловской области от имени митрополита

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Об этом предупредили в екатеринбургской епархии. При этом используют злоумышленники разные предлоги.
Звонят они посредством мессенджеров. При звонках у граждан высвечиваются на экранах имя и снимок митрополита.
Напомним, это уже не первый случай, когда мошенники пользуются именем митрополита. Еще в середине января 2023 годп Евгений Кульберг заявлял о мошеннических случаях. Тогда неизвестные просили перевести деньги якобы на съемки фильма.