На «Архипелаг-2023» компания «БАС» презентовала деловую игру по применению БПЛА

В России компания «БАС» является первым оператором БПЛА с государственным участием, которая была создана «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК), крупнейшей системообразующей организацией российской экономики, и Фондом поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Благодаря этому проекту удалось объединить экспертное сообщество, целью работы которого является увеличение российского флота беспилотной авиации и создание инструментов для его продвижения на рынке, в частности, лизинговых механизмов. В ходе проведения экспертной работы удалось выяснить, что в различных регионах отмечается разный уровень восприятия возможностей применения дронов. В процессе поиска решения, каким образом можно наглядно донести до аудитории информацию о возможностях БПЛА и продемонстрировать, какие потребности можно закрыть с их помощью, была создана онлайн-игра по формированию сценария использования беспилотников, разработка которой при участии специалистов ГТЛК была завершена непосредственно перед «Архипелагом».