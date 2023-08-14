На «Архипелаг-2023» компания «БАС» презентовала деловую игру по применению БПЛА

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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О том, чему обучились 400 представителей из 50 субъектов Федерации, принявшие участие в этой деловой игре, и по каким причинам она стала катализатором развития БАС в регионах, рассказал Алексей Варятченко, гендиректор ООО «Беспилотные авиационные системы», в интервью изданию «Новые Известия». Он сообщил, что на уровне правительства в Российской Федерации была поставлена задача по развитию отрасли БПЛА, и рассказал о формировании нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», отметив, что ряд федеральных проектов курирует Минпромторг, пишет atas.info.
В России компания «БАС» является первым оператором БПЛА с государственным участием, которая была создана «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК), крупнейшей системообразующей организацией российской экономики, и Фондом поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Благодаря этому проекту удалось объединить экспертное сообщество, целью работы которого является увеличение российского флота беспилотной авиации и создание инструментов для его продвижения на рынке, в частности, лизинговых механизмов. В ходе проведения экспертной работы удалось выяснить, что в различных регионах отмечается разный уровень восприятия возможностей применения дронов. В процессе поиска решения, каким образом можно наглядно донести до аудитории информацию о возможностях БПЛА и продемонстрировать, какие потребности можно закрыть с их помощью, была создана онлайн-игра по формированию сценария использования беспилотников, разработка которой при участии специалистов ГТЛК была завершена непосредственно перед «Архипелагом».
Также Алексей Варятченко объяснил, что смысл игры состоит в том, чтобы продемонстрировать представителям местных команд регионов, что способов использования гражданских БПЛА существует намного больше, чем принято считать. Дело в том, что в большинстве экономических моделей беспилотник должен ежедневно находиться в воздухе от 5 — 6 часов. При условии, когда это правило не выполняется, эксплуатант попадает в поле нерентабельности. Таким образом, в ходе игры становится ясно, что выгоднее: арендовать БАС, взять в лизинг или купить. Игра, таким образом, представляет собой справочник сценариев по экономически эффективной эксплуатации дронов в легкоусвояемом формате.
Игра разделена на два этапа. Во время теоретической части участники работают с бланками для установления своих потребностей. После этого, когда они уже разобрались, что представляют собой рынок БПЛА и его услуги, участники переходят в онлайн-часть, где происходит решение практических задач. Финальное задание представляет собой работу над проектом по своему региону с реальными показателями.
В ходе игры необходимо выполнить три типовых задания. Первое — проведение мониторинга лесохозяйства (в частности, случаи лесных пожаров, подсчет количества голов диких животных), второе — грузоперевозки и доставка, третье — сельхозработы (к примеру, случай с химической обработкой территории от насекомых-вредителей). Участники учатся производить расчет площади лесов и длины маршрутов, ограничения грузов по весу и приобретают другие полезные навыки.
По результатам защиты программ, которые были разработаны в процессе игры, удалось определить регионы-победители и обладателя Гран-при. Оценка работы команд была комплексной — рассматривался целый ряд качеств, знаний и навыков участников. Например, было учтено то, насколько доходчиво и точно подавалась информация о нуждах, насколько концептуально и четко формулировались задачи, а также то, насколько осуществима реализация проекта, то есть подача, суть и исполнение.
Работу команд оценивали два жюри. Одно было сформировано из представителей ГТЛК, НТИ, компаний-производителей, ассоциации «Аэронекст» и двух экспертов ООО «Беспилотные авиационные системы». Проще говоря, в жюри вошли эксперты, уже давно работающие в данной отрасли. Второе жюри было сформировано на месте непосредственно из участников региональных команд, которые и отвечали за присуждение номинации Гран-при — победителем в ней стала Республика Башкортостан. По оценкам жюри профессионалов, победили Республика Саха, занявшая I место, Санкт-Петербург и Псковская область.