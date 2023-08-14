На две недели будет закрыто небо над Екатеринбургом

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Причина — проведение Международного фестиваля университетского спорта, сообщает региональная общественная организация «Федерация Авиамоделизма».
В нем поучаствуют команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Это будет единственным масштабным спортивным событием в РФ в 2023 году. Соревнование проведут по распоряжению президента Владимира Путина.
Отмечается, что фестиваль университетского спорта — это международное спортивное мероприятие, запланированное на 19–31 августа. Для этого в Екатеринбург съедутся спортсмены из 37 стран. Будет разыграно 197 комплектов наград в 14 видах спорта.