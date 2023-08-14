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Published Сегодня, 08:34

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На две недели будет закрыто небо над Екатеринбургом

На две недели будет закрыто небо над Екатеринбургом

14 августа 2023, 08:34
Фото: 1MI
Над Екатеринбургом на две недели закроют небо. Это продлится с 15 по 31 августа в радиусе 50 км от центра города.

Причина — проведение Международного фестиваля университетского спорта, сообщает региональная общественная организация «Федерация Авиамоделизма».

В нем поучаствуют команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Это будет единственным масштабным спортивным событием в РФ в 2023 году. Соревнование проведут по распоряжению президента Владимира Путина.

Отмечается, что фестиваль университетского спорта — это международное спортивное мероприятие, запланированное на 19–31 августа. Для этого в Екатеринбург съедутся спортсмены из 37 стран. Будет разыграно 197 комплектов наград в 14 видах спорта.

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#Екатеринбург#Небо#Соревнования#Фестиваль#Спортсмены#Спорт#Дарья Сорокина
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