tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

На распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла массовая драка

На распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла массовая драка

14 августа 2023, 07:28
Фото: 1MI
Массовая драка произошла на распределительном центре Ozon в районе Кольцово в Екатеринбурге. Это произошло в утреннее время 13 августа.

Дрались порядка 20-ти южан. Они собрались в толпу, кричали друг на друга, и дрались. Происшествием уже заинтересовались правоохранительные органы, пишет «КП-Екатеринбург».

В ходе полицейской проверки выяснилось, что драку начали четверо мужчин одной из Среднеазиатских республик. Их отвезли в отделение и составили протоколы о хулиганстве.

Никто из дерущихся в полицию или к медикам не обращался. Теперь у всех участвующих в драке проверяют документы — законно ли они находятся на территории страны. Известно, что драка произошла на бытовой почве.

Женщина подралась со школьником в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодые отцы устроили драку в парке в ЕкатеринбургеМигранты устроили драку на детской площадке в ЕкатеринбургеМассовую драку устроили мигранты на пляже в Екатеринбурге
#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Драка#Мигранты#OZON#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: «праздничные» выбросы и мониторинг воздуха от ИИ
Сегодня, 06:53
«Вашим детям продавать не буду»: продавец из Салды конфликтует из-за «фальшивки»
Сегодня, 07:29
Прогулки по Нижнему Тагилу. Лисья гора: от прошлого к настоящему
Вчера, 16:01
Три авто пролетели на красный по встречке после салюта в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:36
Житель Полевского поджег военкомат
Сегодня, 05:40
Сбежавший из машины скорой помощи в Нижнем Тагиле пожилой мужчина найден мертвым
Вчера, 06:46