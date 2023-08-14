На распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла массовая драка

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Дрались порядка 20-ти южан. Они собрались в толпу, кричали друг на друга, и дрались. Происшествием уже заинтересовались правоохранительные органы, пишет «КП-Екатеринбург».
В ходе полицейской проверки выяснилось, что драку начали четверо мужчин одной из Среднеазиатских республик. Их отвезли в отделение и составили протоколы о хулиганстве.
Никто из дерущихся в полицию или к медикам не обращался. Теперь у всех участвующих в драке проверяют документы — законно ли они находятся на территории страны. Известно, что драка произошла на бытовой почве.