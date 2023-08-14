«Не растерялись»: неизвестные грузили плитку в машину в день города в Нижнем Тагиле

Дорожные работы на данной территории выполняет МУП «Тагилдорстрой». Как сообщил корреспонденту TagilCity.ru директор предприятия Игорь Васильев, у подрядчика на этой территории ничего не пропало. Он предположил, что эта плитка может принадлежать магазину. Заявление по данному факту в отдел полиции №17 не поступало, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.