«Не растерялись»: неизвестные грузили плитку в машину в день города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
На фотографии, которой поделились жители Нижнего Тагила запечатлены двое граждан — мужчина и женщина. Они, как уверяют горожане, складывали плитку в автомобиль у дома №85 по Ленинградскому проспекту.
Пока в Нижнем Тагиле гремела пиротехника в честь Дня строителя — неизвестные грузили в машину плитку, которую приготовили для ремонта, — пишет читатель телеграм-канала «Екатеринбург №1».
Дорожные работы на данной территории выполняет МУП «Тагилдорстрой». Как сообщил корреспонденту TagilCity.ru директор предприятия Игорь Васильев, у подрядчика на этой территории ничего не пропало. Он предположил, что эта плитка может принадлежать магазину. Заявление по данному факту в отдел полиции №17 не поступало, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
В начале июля в Нижнем Тагиле мужчина и женщина были замечены за погрузкой плитки в свой автомобиль. Как позже выяснилось, «вандалами» оказались хозяева близлежащего магазина, которые, согласовав с дорожниками, увозили ненужную в рамках нового ремонта плитку.