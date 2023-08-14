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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

Неизвестные грузили плитку в автомобиль во время салюта в Нижнем Тагиле

«Не растерялись»: неизвестные грузили плитку в машину в день города в Нижнем Тагиле

14 августа 2023, 10:55
Фото: Телеграм-канал «Екатеринбург №1»

Неизвестные грузили плитку в автомобиль во время салюта в Нижнем Тагиле

Предположительно двое жителей Нижнего Тагила в День города-2023 на Вагонке грузили тротуарную плитку в свой автомобиль. Очевидцы предположили, что граждане делали это незаконно, воспользовавшись вниманием горожан и полиции к праздничному салюту.

На фотографии, которой поделились жители Нижнего Тагила запечатлены двое граждан — мужчина и женщина. Они, как уверяют горожане, складывали плитку в автомобиль у дома №85 по Ленинградскому проспекту.

Пока в Нижнем Тагиле гремела пиротехника в честь Дня строителя — неизвестные грузили в машину плитку, которую приготовили для ремонта, — пишет читатель телеграм-канала «Екатеринбург №1».

Дорожные работы на данной территории выполняет МУП «Тагилдорстрой». Как сообщил корреспонденту TagilCity.ru директор предприятия Игорь Васильев, у подрядчика на этой территории ничего не пропало. Он предположил, что эта плитка может принадлежать магазину. Заявление по данному факту в отдел полиции №17 не поступало, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

В начале июля в Нижнем Тагиле мужчина и женщина были замечены за погрузкой плитки в свой автомобиль. Как позже выяснилось, «вандалами» оказались хозяева близлежащего магазина, которые, согласовав с дорожниками, увозили ненужную в рамках нового ремонта плитку.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Вандализм#Вандалы#Плитка#Тротуарная плитка#Ремонт дорог#Кража#Общество#Эксклюзив
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