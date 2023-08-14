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Published Сегодня, 05:37

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Updated Сегодня, 05:39

«Новые люди» помогают екатеринбургским предпринимателям разработать бизнес-проекты

«Новые люди» помогают екатеринбургским предпринимателям разработать бизнес-проекты

14 августа 2023, 05:37
Фото: Новые люди
Специальное приложение, где вакансии для студентов будут рассортированы по специальностям в вузах; сеть ресторанов с национальной кухней народов России — эти и другие бизнес-проекты подготовят начинающие предприниматели из разных регионов России.

Они встретились на форуме наставников программы по развитию молодёжного предпринимательства «Я в деле». Он прошёл в Подмосковье и собрал более тысячи участников со всей страны, в том числе из Свердловской области.

Они делились опытом, общались с экспертами, и одновременно работали над бизнес-идеями, которые будут воплощать в своём регионе.

Мы организовали уже второй выездной слет наставников программы «Я в деле». Учим их здесь смотреть на вещи под нешаблонным углом. Благодаря таким наставникам уже 12 тысяч студентов стали выпускниками 3 сезона нашей программы «Я в деле». Они выбрали для себя интересный и яркий путь — стать проводниками для тех, кто хочет погрузиться в мир предпринимательства. Осенью начинается новый сезон программы «Я в деле». Ребят там ждут новые приключения, с которыми, я уверен, они справятся, — подчеркнул лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
Фото: Новые люди

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» создана партией «Новые люди» в январе 2022 года. Её реализует благотворительный фонд «Капитаны» вместе с Государственным университетом просвещения. Программу поддержали Минпросвещения России, Правительство Москвы, Минобрнауки и Росмолодёжь.

Новый сезон программы «Я в деле» начнётся в сентябре. Наставники наберут команды из студентов колледжей и вузов. За несколько месяцев они пройдут обучение, встретятся с действующими предпринимателями и воплотят свои собственные бизнес-идеи.

Фото: Новые люди
Наставническая деятельность в современном прочтении выходит за рамки профессиональной и включает в себя сложную систему взаимоотношений, которые могут развиваться на протяжении всего личностного развития молодого специалиста. Именно поэтому каждый наставник уникален в своем подходе и стиле. И сейчас Минпросвещения ведет активную работу в данном направлении по закреплению статуса наставника в стране, — прокомментировала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Татевик Карабекян.
#Ирина Кирилова#Бизнес-проекты#Студенты#Форум#Команды#Образовательная программа#Общество
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