Почти на 100% подорожала капуста за год в Свердловской области

Среди подешевевших продуктов в списке значатся пшеничная мука и гречневая крупа. Цена на них в июле 2023 года составила 46,78 рубля (-13,34%) и 99,84 рубля (-31,41%) соответственно. Также жители Свердловской области могли дешевле, чем годом ранее, приобрести сливочное и подсолнечное масло, чай, соль, рис, пшено и вермишель.