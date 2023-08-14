Почти на 100% подорожала капуста за год в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Согласно статистическим данным подорожание за год зафиксировано на все овощи. Так, например, килограмм картофеля свердловчане могли приобрести в июле за 54,91 рубля (+10,07%), моркови — за 76,07 рубля (+19,09%). Репчатый лук стоил 56,92 рубля (+6,11%).
Десяток куриных яиц покупателям обходился в 74,26 рубля (+4,35%), килограмм сахара стоил в торговых точках 74,37 рубля (+3,54%), а пшеничного хлеба — 89,09 рубля (2,08%). Также, как выяснила редакция TagilCity.ru в цене прибавили мясо, курица и яблоки.
Среди подешевевших продуктов в списке значатся пшеничная мука и гречневая крупа. Цена на них в июле 2023 года составила 46,78 рубля (-13,34%) и 99,84 рубля (-31,41%) соответственно. Также жители Свердловской области могли дешевле, чем годом ранее, приобрести сливочное и подсолнечное масло, чай, соль, рис, пшено и вермишель.