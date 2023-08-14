Подписано соглашение о строительстве жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»

Соглашение предусматривает сотрудничество в финансово-кредитной сфере сразу по нескольким направлениям, одним из основных станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов в общей сложности более чем на 1000 квартир для сотрудников предприятий концерна сразу в трех городах — Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле.