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Published Сегодня, 13:21

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Updated Сегодня, 13:23

Подписано соглашение о строительстве жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»

Подписано соглашение о строительстве жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»

14 августа 2023, 13:21
Фото: 1MI
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн „Уралвагонзавод“.

Подписи под документом поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Александр Потапов, генеральный директор концерна.

Фото: ПСБ

Соглашение предусматривает сотрудничество в финансово-кредитной сфере сразу по нескольким направлениям, одним из основных станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов в общей сложности более чем на 1000 квартир для сотрудников предприятий концерна сразу в трех городах — Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле.

В Уральском федеральном округе сосредоточено около 40% российского ОПК. Предприятия ведут колоссальную работу по модернизации производства, оптимизации технологических процессов, опираясь на выдающуюся инженерную школу и, конечно, уделяют особое внимание вопросам привлечения и мотивации кадров. Мы оказываем всестороннюю поддержку отрасли в реализации этих процессов. Наша программа финансирования строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК очень востребована среди предприятий ОПК, ведь она не только способствует мотивации сотрудников к долгосрочной работе в оборонно-промышленном комплексе, но и в целом дает импульс развитию территорий, созданию новых рабочих мест и точек экономического роста на территории России, — рассказал Петр Фрадков.
#Ирина Кирилова#Сотрудничество#Производство#Рабочие места#Общество#Свердловская область
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