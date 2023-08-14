Подписано соглашение о строительстве жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Подписи под документом поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Александр Потапов, генеральный директор концерна.
Соглашение предусматривает сотрудничество в финансово-кредитной сфере сразу по нескольким направлениям, одним из основных станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов в общей сложности более чем на 1000 квартир для сотрудников предприятий концерна сразу в трех городах — Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле.
В Уральском федеральном округе сосредоточено около 40% российского ОПК. Предприятия ведут колоссальную работу по модернизации производства, оптимизации технологических процессов, опираясь на выдающуюся инженерную школу и, конечно, уделяют особое внимание вопросам привлечения и мотивации кадров. Мы оказываем всестороннюю поддержку отрасли в реализации этих процессов. Наша программа финансирования строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК очень востребована среди предприятий ОПК, ведь она не только способствует мотивации сотрудников к долгосрочной работе в оборонно-промышленном комплексе, но и в целом дает импульс развитию территорий, созданию новых рабочих мест и точек экономического роста на территории России, — рассказал Петр Фрадков.