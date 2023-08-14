Поиски пропавшего почти неделю назад в Нижнем Тагиле завершены

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Известно, что мужчина пропал еще 8 августа. Его искали стражи порядка. Как рассказали TagilCity.ru в полиции, мужчина 14 августа сам вернулся домой.
Все это время он жил у родственников в Салде, а, когда ему подсказали, увидев в СМИ, что его разыскивают, вернулся домой, — отметили в УМВД.
В полиции рекомендовали гражданам при любых обстоятельствах всегда находиться на связи с близкими и сообщать им о том, где они находятся. Это важно для того, чтобы они не беспокоились.
Напомним, что пропавший 8 августа ушел из дома по улице Степная в Нижнем Тагиле. Дома у него осталась беременная многодетная жена.