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Published Сегодня, 10:20

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Поиски пропавшего почти неделю назад в Нижнем Тагиле завершены

Поиски пропавшего почти неделю назад в Нижнем Тагиле завершены

14 августа 2023, 10:20
Фото: 1MI
В Салде найден разыскиваемый мужчина из Нижнего Тагила. Он все это время проживал у своих родственников.

Известно, что мужчина пропал еще 8 августа. Его искали стражи порядка. Как рассказали TagilCity.ru в полиции, мужчина 14 августа сам вернулся домой.

Все это время он жил у родственников в Салде, а, когда ему подсказали, увидев в СМИ, что его разыскивают, вернулся домой, — отметили в УМВД.

В полиции рекомендовали гражданам при любых обстоятельствах всегда находиться на связи с близкими и сообщать им о том, где они находятся. Это важно для того, чтобы они не беспокоились.

Напомним, что пропавший 8 августа ушел из дома по улице Степная в Нижнем Тагиле. Дома у него осталась беременная многодетная жена.

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