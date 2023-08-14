Посетительница бара в Екатеринбурге устроила скандал и пыталась выгнать мужчин

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:43
Оплатив счет, девушка стала кричать, требуя, чтобы все мужчины покинули бар. При этом посетительница нецензурно ругалась, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Остальные посетители реагировали на скандальную екатеринбурженку весело и не собирались уходить. Вскоре один из сотрудников бара выпроводил девушку из заведения.
Напомним, 1 июля 2023 года в Нижнем Тагиле две нетрезвые пассажирки такси не стали оплачивать заказ и принялись нецензурно ругаться в адрес водителя, который просил их оплатить проезд.