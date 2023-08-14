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Посетительница бара в Екатеринбурге устроила скандал и пыталась выгнать мужчин

Посетительница бара в Екатеринбурге устроила скандал и пыталась выгнать мужчин

14 августа 2023, 04:43
Фото: Midjourney
Девушка, пришедшая в бар Екатеринбурга, в какой-то момент начала скандалить и пыталась выгнать из него всех мужчин.

Оплатив счет, девушка стала кричать, требуя, чтобы все мужчины покинули бар. При этом посетительница нецензурно ругалась, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Остальные посетители реагировали на скандальную екатеринбурженку весело и не собирались уходить. Вскоре один из сотрудников бара выпроводил девушку из заведения.

Напомним, 1 июля 2023 года в Нижнем Тагиле две нетрезвые пассажирки такси не стали оплачивать заказ и принялись нецензурно ругаться в адрес водителя, который просил их оплатить проезд.

Женщины в Нижнем Тагиле не стали оплачивать проезд в такси и устроили скандал
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Бар#Девушка#Посетители#Скандал#Горожане#Сотрудники#Происшествия
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