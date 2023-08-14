Пожизненный срок грозит братьям за убийство двух подруг в Красноуфимске

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Теперь мужчинам грозит вплоть до пожизненное заключения. По данным следствия, днем 25 августа 2013 года бригада рабочих, находившихся неподалеку, нашла останки. Это оказались две женщины. Они были подругами и пропали в мае 2012 года. Сразу раскрыть преступление не получилось, ввиду отсутствия информации. Однако дело продолжали расследовать, сообщили в СК по Красноуфимску.
На одном из этапов работы появились подозрения о причастности к преступлению двух братьев. В августе 2023 года их личности были установлены. Подозреваемых задержали. После прохождения полиграфа один из мужчин сознался в содеянном. Второй признался после того, как узнал, что первый уже все рассказал. Он также рассказал детали убийства.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, один из братьев уехал жить в другой регион и сменил фамилию.
По имеющимся предварительным сведениям, убийство произошло в ходе ссоры после совместного распития спиртного в компании нескольких мужчин и женщин. Что конкретно послужило причиной столь жестокой расправы, устанавливается в ходе выполнения необходимых процессуальных действий, — отметил полковник Горелых.
Оба фигуранта уже задержаны и находятся под стражей.