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Пожизненный срок грозит братьям за убийство двух подруг в Красноуфимске

Пожизненный срок грозит братьям за убийство двух подруг в Красноуфимске

14 августа 2023, 17:32
Фото: 1MI
Двое братьев из Красноуфимска обвиняют в убийстве подруг. Тела девушек были найдены в лесополосе рабочими. Само преступление совершено 10 лет назад.

Теперь мужчинам грозит вплоть до пожизненное заключения. По данным следствия, днем 25 августа 2013 года бригада рабочих, находившихся неподалеку, нашла останки. Это оказались две женщины. Они были подругами и пропали в мае 2012 года. Сразу раскрыть преступление не получилось, ввиду отсутствия информации. Однако дело продолжали расследовать, сообщили в СК по Красноуфимску.

На одном из этапов работы появились подозрения о причастности к преступлению двух братьев. В августе 2023 года их личности были установлены. Подозреваемых задержали. После прохождения полиграфа один из мужчин сознался в содеянном. Второй признался после того, как узнал, что первый уже все рассказал. Он также рассказал детали убийства.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, один из братьев уехал жить в другой регион и сменил фамилию.

По имеющимся предварительным сведениям, убийство произошло в ходе ссоры после совместного распития спиртного в компании нескольких мужчин и женщин. Что конкретно послужило причиной столь жестокой расправы, устанавливается в ходе выполнения необходимых процессуальных действий, — отметил полковник Горелых.

Оба фигуранта уже задержаны и находятся под стражей.

#Ирина Кирилова#18+#Следствие#Подруги#Подозреваемые#Ссора#Криминал#Свердловская область
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