Пожизненный срок грозит братьям за убийство двух подруг в Красноуфимске

На одном из этапов работы появились подозрения о причастности к преступлению двух братьев. В августе 2023 года их личности были установлены. Подозреваемых задержали. После прохождения полиграфа один из мужчин сознался в содеянном. Второй признался после того, как узнал, что первый уже все рассказал. Он также рассказал детали убийства.