Пролежали около 5 лет. В СК рассказали о найденных в Екатеринбурге мумиях отца и сына

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Тела были обнаружены в одном из девятиэтажных домов на Сортировке в Екатеринбурге. По предварительной информации, они там пролежали около пяти лет.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что умершими оказались мужчина 1928 года рождения и его сын 1964 года рождения. Осмотр квартиры показал, что вещи остались на месте, а дверь закрыта изнутри. Предполагается, что смерть не была криминальный.
На данный момент в случившемся разбирается СК. Следователи провели осмотр места происшествия и тел погибших. Последние направлены на экспертизу.