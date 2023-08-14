Пролежали около 5 лет. В СК рассказали о найденных в Екатеринбурге мумиях отца и сына

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что умершими оказались мужчина 1928 года рождения и его сын 1964 года рождения. Осмотр квартиры показал, что вещи остались на месте, а дверь закрыта изнутри. Предполагается, что смерть не была криминальный.