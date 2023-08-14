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Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

В СК рассказали о найденных в Екатеринбурге мумиях отца и сына

Пролежали около 5 лет. В СК рассказали о найденных в Екатеринбурге мумиях отца и сына

14 августа 2023, 17:43
Фото: 1MI

В СК рассказали о найденных в Екатеринбурге мумиях отца и сына

В Следственном комитете и МВД официально прокомментировали ситуацию с найденными мумиями отца и сына в Екатеринбурге.

Тела были обнаружены в одном из девятиэтажных домов на Сортировке в Екатеринбурге. По предварительной информации, они там пролежали около пяти лет.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что умершими оказались мужчина 1928 года рождения и его сын 1964 года рождения. Осмотр квартиры показал, что вещи остались на месте, а дверь закрыта изнутри. Предполагается, что смерть не была криминальный.

На данный момент в случившемся разбирается СК. Следователи провели осмотр места происшествия и тел погибших. Последние направлены на экспертизу.

#Ирина Кирилова#18+#Мумии#Тела#Следственный комитет#МВД#Происшествия#Екатеринбург
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