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Ростехнадзор: Налаживание ситуации с лифтовым хозяйством потребует времени

Ростехнадзор: Налаживание ситуации с лифтовым хозяйством потребует времени

14 августа 2023, 13:40
Фото: 1MI
Согласно данным Национального лифтового союза, за последние 5 лет произошло свыше 330 несчастных случаев в лифтах, в которых погибли 129 человек. Чтобы исправить ситуацию, контроль за лифтами вернули Ростехнадзору.

Напомним, в 2012 году лифты были выведены из категории «Опасные производственные объекты» и два года находились вне государственного надзора. Это стало причиной ряда несчастных случаев, после которых лифты снова внесли в список ОПО, а Ростехнадзору вернули часть полномочий. Однако ведомству так и не разрешили проверять организации, обслуживающие и ремонтирующие лифты, а также проверять лифтовое хозяйство самостоятельно. В 2021-м Ростехнадзору опять урезали полномочия по части слежения за техническими регламентами, а контроль за лифтами передали управляющим компаниям, пишет 56orb.ru.

1 марта 2023 года Ростехнадзору вернули полномочия по контролю над безопасностью использования и содержанием опасных технических зданий и сооружений, включая лифты и подъемные платформы для инвалидов. Тогда же в ведомстве заявили о необходимости перезапуска всего отечественного лифтового хозяйства. По мнению экспертов, для обеспечения безопасности в лифтах необходим полный контроль отрасли — от проектных работ и монтажа. Ростехнадзору необходимость будет восстановить систему контроля, утраченную 11 лет назад.

Аналогичной точки зрения придерживаются и производители. Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров отметил, что наиболее сильным фактором является «понимание неотвратимости» наказания для обслуживающих лифты структур.

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