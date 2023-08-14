Ростехнадзор: Налаживание ситуации с лифтовым хозяйством потребует времени

Напомним, в 2012 году лифты были выведены из категории «Опасные производственные объекты» и два года находились вне государственного надзора. Это стало причиной ряда несчастных случаев, после которых лифты снова внесли в список ОПО, а Ростехнадзору вернули часть полномочий. Однако ведомству так и не разрешили проверять организации, обслуживающие и ремонтирующие лифты, а также проверять лифтовое хозяйство самостоятельно. В 2021-м Ростехнадзору опять урезали полномочия по части слежения за техническими регламентами, а контроль за лифтами передали управляющим компаниям, пишет 56orb.ru.